Cartas de lectores | Cootad debería sustituirse por sus dos leyes originarias

A propósito de las reformas recién aprobadas por la Asamblea respecto al tan repetido código, pese a su desconocimiento general, sería útil para los propios GAD reemplazarlo por las Leyes de Régimen Municipal y de Régimen Provincial y actualizarlas, en función de las cuales operaron durante casi 35 años municipios y consejos provinciales, ya que aún no existían las juntas parroquiales. Los cuerpos jurídicos voluminosos suelen ser poco prácticos por la carga administrativa y burocrática que generan, además de la cantidad de disposiciones innecesarias o repetitivas; “las normas más sencillas son las de más fácil aplicación e interpretación”.

El Código de Organización Territorial, denominado “Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”, no es más que el compendio de las leyes citadas y legislación conexa, con la diferencia de que los alcaldes y prefectos, dada la claridad de sus normas, las aplicaban con facilidad. Doy fe de ello, pues fui director ejecutivo del Concope durante 8 años.

El Cootad es tan extenso porque detalla ‘cada’ responsabilidad de cada GAD, mencionando siempre el nombre completo: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, Municipal y Parroquial, cuando bien podría simplificarse sin confusión. Creo que fue elaborado por algún grupo español, expertos en convertir leyes cortas en cuerpos legales voluminosos, como ocurre con sus códigos civil, penal y de comercio de casi dos mil artículos cada uno.

Iván Escobar Cisneros