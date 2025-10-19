Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Contrarrevolución ciudadana

La mafia progresista asociada a narcos, mineros ilegales y coyoteros libra una guerra interna

El Ecuador sufre el ataque del Progresismo transnacional. Esta corporación ideológica franquicia el ‘proyecto político’ de cubanización. Desde el fin del correato, el progresismo busca retomar el poder total que tuvo en la ‘década ganada’. Tras otro fiasco en las urnas, se retomó la guerra de guerrillas para que nuestro país no rompa las nuevas cadenas que lo amarran a la izquierda desde Montecristi, 2008. En el mapa neomarxista, Ecuador es ‘colonia cubana’... En el Primer Foro de Sao Paulo (1990), tras caer la URRS (de la que su dictadura parasitaba) Fidel dijo: ‘La revolución del siglo XXI llega al poder por las urnas y se queda por las armas’. La mafia progresista asociada a narcos, mineros ilegales y coyoteros libra una guerra interna para abortar la ‘Contrarrevolución Ciudadana’.

Paul Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Explicar no es tan difícil

  2. Gimnasia cerebral: hábitos sencillos para mantener la mente activa

  3. Jeannine Cruz | El Nobel de la Paz tiene rostro de mujer

  4. Fausto Ortiz | Se acabó el impulso: ¿y ahora qué?

  5. Juan Carlos Díaz Granados | Paz, ¿a qué costo?

LO MÁS VISTO

  1. Caso abogada de Sauces 9: revelan las últimas búsquedas en Google de su hija detenida

  2. Edgar Lama confirma la destitución de Mercy Maldonado y habla de presunta corrupción

  3. ¿Quién es Pacha Terán y por qué ha tomado relevancia en el paro nacional?

  4. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  5. Miss Grand International 2025 EN VIVO: Mira aquí la gala final

Te recomendamos