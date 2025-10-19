El Ecuador sufre el ataque del Progresismo transnacional. Esta corporación ideológica franquicia el ‘proyecto político’ de cubanización. Desde el fin del correato, el progresismo busca retomar el poder total que tuvo en la ‘década ganada’. Tras otro fiasco en las urnas, se retomó la guerra de guerrillas para que nuestro país no rompa las nuevas cadenas que lo amarran a la izquierda desde Montecristi, 2008. En el mapa neomarxista, Ecuador es ‘colonia cubana’... En el Primer Foro de Sao Paulo (1990), tras caer la URRS (de la que su dictadura parasitaba) Fidel dijo: ‘La revolución del siglo XXI llega al poder por las urnas y se queda por las armas’. La mafia progresista asociada a narcos, mineros ilegales y coyoteros libra una guerra interna para abortar la ‘Contrarrevolución Ciudadana’.

Paul Tapia Goya