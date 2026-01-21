El diario EXPRESO en su edición del 8 de enero hace referencia a la inestabilidad política en que se encontraría el país, lo cual, inevitablemente, podría afectar la imagen nacional, sobre todo, en la necesidad de inversiones, tanto nacionales como del exterior.

Concretamente, señala los permanentes cambios administrativos en el área de la minería, a tal punto que en los últimos 25 meses, solo a nivel del Viceministerio de Minas se habrían designado ocho nuevas autoridades de ese rango, lo cual demostraría ligereza, inaceptable, en los nombramientos; falta de candidatos con suficiente experiencia y formación académica, o el complejo político de querer rodearse solo de amigos y/o compañeros del partido.

Los repetidos cambios, por retardar las decisiones, en los grandes proyectos, estarían afectando directamente los programas del Gobierno, lo cual solo usted puede corregirlo.

Iván Escobar Cisneros