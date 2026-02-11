La selección del nuevo fiscal no va a ser transparente, sino muy obscura

¡Qué vergüenza y qué ironía!, porque el sorteo procede solo cuando dos candidatos obtienen igual nota, y este no es el caso

El nombramiento de la señora Jacho como presidenta de la comisión encargada de escoger al nuevo fiscal general del Estado es una verdadera ‘tomadura de pelo’ para todo el país, porque ha sido electa, “por unanimidad”, habiendo varios miembros con puntajes superiores, a más de que entre los 20 precalificados en total, 13 no reunirían los requisitos necesarios.

El concurso para integrar tal comisión debía concluir en abril del 2025, pero como no estaban todavía escogidos, políticamente, los miembros necesarios para la conformación ‘ad-hoc’ que se buscaba, se ha venido aplazando hasta constituirla como se lo requería para la designación de la presidenta Jacho Tipán, pues ella obtuvo en méritos solo 17,5 puntos y Andachi, su competidor final, 37,5 sobre 50, pues los 50 restantes corresponden a las pruebas oral y escrita.

Pero el problema de las calificaciones no termina ahí, pues otros candidatos como: Arpi, que obtuvo 20 puntos; Ludeña, 21; Echeverría, 23; incluso algunos suplentes alcanzaron mayor puntaje que Jacho, concretamente: 28, 29, 36 y hasta 44 (Marcela Estrada). Y pese a ello nombran, supuestamente por sorteo, a la que alcanzó la peor calificación.

¡Qué vergüenza y qué ironía!, porque el sorteo procede solo cuando dos candidatos obtienen igual nota, y este no es el caso.

Iván Escobar Cisneros