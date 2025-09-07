Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Caricaturista de EXPRESO

A partir del señor director, Dr. Galo Martínez Leisker, y pasando a través de las presidencias, editoras (es) , gerencia comercial, colaboradores de opinión, oficinistas, secretarias, operarios, conductores, y diferentes prestadores de servicios, dentro y fuera de las instalaciones de Diario EXPRESO, quienes merecen una calificación de 100 %, creo que debo destacar a un gigante, excelente caricaturista, gran dibujante y pensador, identificado como Joseph//o, quien debe ocupar un pedestal por su creatividad y porque su intervención da lugar a crear un verdadero libro en el lector de EXPRESO.

Fernando Nariño Cadena

