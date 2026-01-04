Expreso
Cartas de lectores | Bajo rendimiento de Emelec

Todo esto ha llevado a que el equipo llegue a una situación crítica

La Liga Pro finalizó la temporada 2025, con un Emelec que mostró un desempeño deficiente en todos los ámbitos futbolísticos.

 A pesar de los cambios implementados por la directiva del equipo azul, parecería que esta solamente prioriza intereses personales por encima del bienestar del club.

Todo esto ha llevado a que el equipo llegue a una situación crítica.

Se requiere un cambio urgente en la dirección, ya que la falta de cohesión en el campo y los problemas laborales están afectando negativamente el rendimiento del equipo.

Jorge Enrique Andrade Rodas

