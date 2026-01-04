Cartas de lectores | Bajo rendimiento de Emelec
La Liga Pro finalizó la temporada 2025, con un Emelec que mostró un desempeño deficiente en todos los ámbitos futbolísticos.
A pesar de los cambios implementados por la directiva del equipo azul, parecería que esta solamente prioriza intereses personales por encima del bienestar del club.
Todo esto ha llevado a que el equipo llegue a una situación crítica.
Se requiere un cambio urgente en la dirección, ya que la falta de cohesión en el campo y los problemas laborales están afectando negativamente el rendimiento del equipo.
Jorge Enrique Andrade Rodas