Cartas de lectores | Adiós 2025. Feliz 2026

En este año 2025 la ignorancia prevaleció sobre el conocimiento, desintegrando y denigrando la educación hasta volverla casi insignificante. La ignorancia y la violencia se aliaron, reduciendo el valor de la educación y aumentando el miedo y la desconfianza. Esto llevó a muchas personas a encerrarse en sus hogares y a formar comunidades aisladas, supuestamente por seguridad. La falta de educación en valores generó una sociedad desconfiada y violenta, siempre en alerta ante posibles amenazas.

A pesar de todo, la educación y los valores siempre triunfarán, brindando la sabiduría necesaria para encontrar la verdadera felicidad y fomentar la unión familiar y los momentos únicos que hacen de la vida una bendición. Aunque la ignorancia y la violencia intentaron restarle valor a la educación en este 2025, la enseñanza que queda es que los valores y la educación prevalecerán.

Les dejo una ración de esperanza para que sigan adelante con determinación. A la ATM le dejo el reto de formar a su gente con valores y transparencia para un futuro mejor. A mis olvidados, los recuerdo con cariño y les digo que en esta prueba hallarán la fuerza para seguir. A mis nietos de la prensa escrita les expreso admiración y respeto por ser un ejemplo a seguir.

Deseo que se disipe toda forma de delincuencia, violencia, corrupción y sicariato, y que el año 2026 sea de renovación, esperanza y abundancia.

Feliz Año Nuevo 2026.

Juan Carlos Andrade