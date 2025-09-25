Cartas de lectores | Acerca de “Inaudito peloteo”

Diario EXPRESO en su edición del 19 de septiembre publica un comentario del columnista Eduardo Carmigniani respecto al descomunal pago de 22 millones de dólares, realizado por el Ministerio de Finanzas en razón de un convenio de pago celebrado en diciembre del 2.023 entre el viceministro de tal dependencia y el ciudadano José Bucaram, para dar cumplimiento a la sentencia de un tribunal de Los Ríos.

Tan inaceptable era el pago aludido, que la Corte Constitucional dejó insubsistente tanto el convenio de pago como la sentencia, disponiendo que la secretaría de Estado mencionada, en coordinación con el MAG y el Banco Central, recuperen el valor cancelado, para cuyo propósito se elabora un proyecto de acuerdo, sobre el cual el MAG se pronuncia al respecto, señalando que el obligado a la recuperación de tales recursos es el Ministerio de Finanzas, en razón de la sentencia de la Corte Constitucional, para lo cual debería emitir la orden de cobro, sin necesidad de la intervención de ninguna otra autoridad.

Pese a la claridad de los pronunciamientos señalados, no se ha concretado el cobro, por lo cual el funcionario que autorizó u ordenó su pago es el responsable de su recuperación, con base a lo dispuesto en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, por aplicación del derecho de repetición.

Iván Escobar Cisneros