El capitalismo salvaje

El ser humano y todos los seres animados que habitan la tierra, en el aire y en las aguas fueron diseñados por el Supremo Creador del Universo. Al hombre -racional- se le concedió una naturaleza: que no pudiera tener un bien personal a no ser que contribuyera en algo al bien común. Hacer todo en beneficio propio es una actitud antisocial. La derecha torcida o capitalismo salvaje y usura es la esencia del neoliberalismo destructor, causante de todos los males y de lo peor: la desintegración familiar, célula fundamental de la sociedad. No es cuestión de a sangre y fuego someterse a eterna servidumbre, es cuestión de a sangre y fuego luchar por la libertad, la igualdad y el bien común.

Jorge R. Morán Mosquera