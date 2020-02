Como ciudadano he criticado la modalidad que existe en nuestro país de cambiar nombres pensando que se está revolucionando. Ej.: Recursos humanos por Talento humano; Preparatoria por Primer Año Básico, etc. No son iguales, son peores que los anteriores. Y ahora tenemos la prueba Ser Bachiller, que es un examen de ingreso a la universidad; antes ingresábamos dando ese examen -con el que estoy plenamente de acuerdo- para seleccionar a los bachilleres que rindan la prueba y así tener profesionales de mejor calidad. El problema es que está mal llevado. Se han prestado personas de instrucción superior y de buen criterio para cometer errores, ya que lo lógico sería como se hacía antes: quecada facultad tomaran dichas pruebas porque al estudiante que quiera seguir una carrera biológica, como Medicina, Odontología, poco le interesaría tener grandes aptitudes en Matemáticas o Física; o como al estudiante que desea ingresar a la facultad de Ciencias exactas (Ingeniería o Arquitectura) no le interesaría tener amplios conocimientos en Anatomía, Fisiología. Debe reformarse cambiando el nombre como era antes: examen de ingreso a la universidad y que cada facultad tome el examen de ingreso de acuerdo a su disciplina. No tomar un examen general. Que el alumno de la mejor nota pueda escoger lo que le guste y no asignarle una disciplina que no desea.

Marcelo Lazo Salazar