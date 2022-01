Autoridades que no leen

Diario Expreso en su sección Cartas de lectores, da a conocer opiniones que los ciudadanos dan por experiencia o sentido común, que pueden mejorar al país. Pero parece que las autoridades no las toman en consideración. Como el caso del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, destruido por el gobierno de Correa, no hizo nada el de Lenín y tenemos casi un año con el nuevo, sin respuesta. Sus departamentos de Virología y producción de vacunas estarían dando muchas soluciones al problema de pandemia. Al Servicio de Erradicación de la Malaria se le ha quitado prácticamente todas sus funciones. En época invernal se veía rociar por los diferentes barrios un insecticida para prevenir paludismo, dengue y otras afecciones producidas por vectores, así como abatización en diferentes sectores. El cierre del Hospital Neumológico Valenzuela, donde se atendían exclusivamente a pacientes tuberculosos. ¿Qué hizo el gobierno anterior y qué esta haciendo el actual? El decreto de Correa sobre uso de estupefacientes desconoce el fenómeno de tolerancia y que la persona tendría que usar mucha más dosis para conseguir los mismos efectos, contribuyendo al incremento de la drogadicción. El problema de las cárceles, que amerita actuar inmediatamente. El problema actual tan debatido en la Asamblea, con desconocimiento total, demagogia increíble: el aborto. Peor aún pretender sancionar al médico que no lo realice. Por todo lo señalado estoy de acuerdo con lo expresado por una editorialista de Expreso: las autoridades y asambleístas no saben leer, tienen pereza mental o son incapaces.

Dr. Marcelo Lazo Salazar