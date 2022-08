Armada del Ecuador y la soberanía ecuatoriana

El 25 de julio fue escogido para conmemorar del Día de la Armada del Ecuador a través de Decreto Ejecutivo de 1944 del presidente Velasco Ibarra. Según la versión ecuatoriana además recordamos con orgullo la batalla naval de Jambelí de 1941. Hace 81 años se enfrentaron la Armada ecuatoriana y la Marina de Perú (nuestro cañonero Abdón Calderón, vs. el destructor peruano Almirante Villar) hecho glorioso que registró nuestra victoria, pero sobre todo fortaleció la soberanía de la patria. La Armada es una rama de las FF. AA. responsable en tiempos de guerra de conservar la soberanía marítima y en la paz de controlar actividades ilícitas -contrabando de combustible, migración y pesca ilegal, tráfico de drogas, náufragos, etc-. Sobre este día glorioso de la Armada (25 de julio de 1941) se manifestó en vida nuestro Cmdt. Mariano Sánchez Bravo -QEPD- en su libro Los Guardacostas (2021), donde narra estos sucesos que desfavorecen los intereses de la patria por personas que hacen daño a la heredad territorial, en especial en el Pacífico, el mar territorial y sus 200 millas marítimas, no solo las 12 sino las 188 ZEE (Zona Económica Exclusiva) fijadas en la Convemar de 2012, lo que ha afectado a nuestro mar territorial, pues existen en la cordillera de Manta nódulos polimetálicos de manganeso (aproximadamente 150 millones de t). En la historiografía peruana el combate naval de Jambelí es minimizado como un simple incidente en la guerra ecuatoriano-peruana.

José Arrobo Reyes