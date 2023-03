Aquiles 5, Guayaquil 0

La poca preparación del alcalde electo para su nuevo cargo es notoria en la entrevista que publicó este medio. Reducir el personal municipal inútil sería ideal, pero pretender meterle 5.000 policías metropolitanos al escuálido presupuesto del que ya se está quejando es absurdo, pues no sirven para enfrentar la delincuencia por no estar preparados para eso -ni siquiera como disuasores-, y no pueden suplir a la Policía ni con reforma del Cootad, pues implicaría crear una policía paralela sin equipos ni entrenamiento adecuado. Lo correcto sería seguir apoyando al personal de la Policía Nacional con implementos, logística y sobre todo estrategia. Afortunadamente desistió de la idea de abrir los parques, que fueron cerrados por una necesidad que seguramente escapa a su entendimiento por su edad y conocimiento de la ciudad, decisión que hubiera convertido estas infraestructuras en nichos de delincuentes y microtraficantes. Mejorar el sistema de la Metrovía con nuevas troncales y unidades, bajando el costo de los pasajes, suena demagógico y populista por la subvención que conllevaría a cargo del presupuesto, compartido ya con los 5.000 nuevos agentes y otras obras igual de urgentes. Apostarle a la quimera del transporte fluvial haciendo ‘mutis’ de la aerovía no suena coherente; preferir promover algo que no existe en lugar de mejorar lo existente parece ilusorio y evidencia poca planificación.

Carlos Cortaza Vinueza