En Ecuador las muertes por femicidio se producen en parejas de todas las edades, por exparejas que no aceptan la terminación de la relación sentimental, sin importar el costo social que implica que los hijos pierdan a su madre como guía y sustento. Esto pasa entre los humanos, en los animales, el tema es diferente. Oscarito es uno de mis gatiahijados; él tuvo una relación con Hanna, con quien procreó 3 hijos, después ella inició una relación con Mathew. A pesar de que ambos están esterilizados, ellos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor, pero Oscarito pasaba cada día por la acera de en frente para ver cómo estaban sus hijos hasta que una mano asesina lo envenenó. Cuando conocimos la fatal noticia, un inconsciente de aquellos que existen por todo sitio, dijo: “bien hecho por cachudo”. Durante sus visitas Oscarito jugaba con sus hijos y no iniciaba peleas con la actual pareja de su ex. Era un ejemplo de comprensión perfecta del significado de ciclo terminado y de que la separación no es excusa para olvidar las obligaciones paternales. Oscarito era gato mestizo, no necesitó ser de raza para comportarse bien. La falta de claridad de conceptos en el individuo, fácilmente enciende la hoguera donde arde el orgullo de macho herido precipitando cuadros de tragedia.

Ec. Marysol del Castillo