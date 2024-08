Analizar la influencia de las redes sociales en los estudiantes y tomar acción

La prueba Ineval de 2022 a tercer año del BGU dio como resultado que ocho de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en Lenguaje y Literatura, y siete de cada 10 tampoco lo logran en Matemáticas. Estos parámetros deben alertar a educadores y padres de familia a buscar mecanismos para mejorarlos, pues la falencia en el estudiante no concluye con la graduación de bachiller; por el contrario, este problema persiste en sus estudios universitarios, ocasionando graves errores en el campo profesional, como diagnósticos en medicina y cálculos estructurales en ingeniería civil. Muchos son los factores para que el estudiante no asimile el conocimiento impartido en el aula, pero hoy tenemos la influencia de los contenidos en redes sociales, por ej.: la cuenta Secretos de Bruja, en Instagram, en su publicación Congela tus materias para pasar con buena calificación, aconseja escribir el nombre de la materia con la que el alumno tiene problemas y la nota que desea obtener en ella, y colocarlos en un recipiente con agua en el refrigerador; esto augura éxito en las calificaciones. Si el tema no es analizado en casa o en el aula, las sugerencias impartidas serán acatadas a rajatabla, ocasionando quemeimportismo en los estudios y que la fe en lo equivocado sea más fuerte que cadena de barco. Valorar el esfuerzo del padre de familia por darles educación los hará excelentes.

Marysol del Castillo