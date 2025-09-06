Expreso
Cartas de lectores | Amenaza dentro de casa

Los peligros actuales alcanzan hasta la privacidad de los niños; padres deben acompañarlos ante riesgos digitales

Es cierto que los peligros siempre han existido, pero décadas atrás, con ‘guardarnos en casa’ o controlar con quiénes conversábamos en el único teléfono, nuestros padres, en mayor o menor medida, nos procuraron seguridad. Antes, el peligro estaba generalmente ‘en la calle’. Hoy llega hasta el mínimo rincón de nuestros hogares. No se trata solo de cuidar a dónde van nuestros hijos, con quién salen o quién los lleva.

Esos peligros no superan ni en lo más mínimo al mundo infinito de horrores que nuestros niños pueden experimentar en la ‘seguridad’ de su habitación, en la ‘privacidad’ de su baño o en la ‘tranquilidad’ que creemos tener cuando están usando sus dispositivos a pocos metros de nosotros. Ya hay casos nefastos de niños que han perdido hasta la vida asesorados por la IA

Padres, solo nosotros podemos decidir si acompañar a nuestros hijos en esta ola de información que trae de todo o abandonarlos a la deriva en un mundo que puede llegar a ser más oscuro de lo que creemos. Hoy muchos niños son abandonados y vulnerados estando junto a sus padres, sin que ellos lo noten

Paula Pettinelli

