Más allá del vil metal

Comento una vivencia para demostrar que podemos salir del desempleo y hasta del hambre. Decidí laborar y obtuve clientela interesada en hospedarse y en alimentarse. Primero encaminé a una señora que buscaba una hostal salinense y además a un grupo interesado en desayunar. Se puede laborar sin interés económico; lo hice por amor a una dama. Me obsequiaron unas crepes exquisitas y logré cubrir el déficit alimentario. Pero a la vez me di cuenta de que ser buena persona es mejor que solo tener papel moneda con bacterias. Si los seres humanos fuéramos desinteresados, el mundo estaría preocupado por los demás y no solo por el vil metal que corrompe, o no?

Eduardo E. Jiménez