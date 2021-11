Alimentemos el alma hoy, mañana y siempre

Hice un curso de pensamiento crítico, donde me enseñaron a identificar y analizar los profundos mensajes sociales que poseen los ‘comic strips’ publicados en la sección de humor en los diarios y a no considerarlos humor simple. Concluí dicho curso pero lo aprendido se convirtió en hábito y así, revisando la edición de Diario Extra del 31-oct-2021 en la sección de Don Artemio, cuyo texto decía: “Deme algo y no me robe el sombrero… La crisis golpea a diestra y siniestra”, encontré la analogía perfecta con lo que sucedía en un parque cercano a mi hogar. En dicho lugar habitan unos gatitos comunitarios. Don Gustavo, un hombre de gran corazón, acude a las 19h30, durante todos los días del año, a proveerles agua y alimento balanceado; para él no existen feriados. Un día descubrí que un hombre se acercaba donde estaba la dotación alimenticia suministrada por don Gustavo y se bebía el agua de los gatos. El sobrante lo arrojaba sobre las plantas y después seguía su camino, como si nada, sin importar que su accionar mezquino impedía la hidratación de los felinos. Tomé medidas correctivas para que la hidratación de los gatos no sea afectada.

Para un animal comunitario es muy difícil obtener comida y agua limpia. Quitarles a ellos algo no tiene perdón de Dios. Urge alimentar el alma.

Ec. Marysol del Castillo