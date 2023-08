Actuaciones de la Corte Constitucional

Aun no siendo afectado y sin conocer a quienes deben por préstamos para sus estudios universitarios, me indigna que la Corte Constitucional no apruebe el decreto-ley para becas de estudiantes, situación que en algunos casos han sido reseñados por medios de comunicación -especialmente los escritos- desde hace varios años, involucrando en algunos casos a los padres jubilados que han salido como garantes. Algunos profesionales no han logrado ubicarse en el medio laboral ecuatoriano y optan por buscar el exterior. Pienso que el actual presidente no tomó la decisión demagógicamente y por lo que se vio en televisión, familiares afectados se sentían agradecidos. Espero que los becados no sean como aquellos que prestan a la CFN y luego no pagan o quieren entregar activos sobrevaluados y hasta se atreven a enjuiciar al prestamista. Lamentablemente la Corte, con visión miope, al igual que la absurda orden de autorizar tardíamente una consulta sobre la explotación del Yasuní, la que ya hace diez años se viene efectuando, toma decisiones que perjudican a ecuatorianos. No se necesita ser erudito en leyes para obrar pronta y lógicamente. Por lo que pasa, tengo que concluir que la Corte Constitucional es un supergobierno que puede entorpecer las labores de cualquier autoridad.

Jorge William Tigrero Quimí