Hasta ahora entiendo que luego de lo sucedido en octubre de 2019 en Quito, dos de los principales responsables directos de esos actos vandálicos a un canal de televisión, saqueos y robos en empresas comerciales privadas, incendio en una entidad pública, agresión física a periodistas, retención arbitraria y prepotente a elementos de la Policía, militares y civiles, no fueron detenidos para su juzgamiento. Ahora se repite la historia, pero liderada por uno de ellos. Creo que lo más saludable que tiene el ser humano es saber usar bien la cabeza en momentos aciagos y críticos. No puede haber más de lo mismo. No se puede complacer a una sola persona por el capricho de querer imponer lo que su conciencia le dicta, ¡qué derecho tiene! Este país tuvo 14 años de sobresaltos con dos pésimos gobernantes, cuyos integrantes han sido objeto de causas penales con sentencias ejecutoriadas. Este país necesita trabajo, para que se reactive completamente su economía luego de sufrir una pandemia por espacio de dos años. ¡Cuánto dinero perdió el país hace más de dos años por el vandalismo de gente irresponsable! La gente no está contenta con el actual mandatario porque en campaña política prometió muchas cosas que aún no se cumplen, pero también es cierto que tiene un año en funciones. Los dos mandatarios anteriores dejaron el país en una crisis a todo nivel, de la cual se está tratando de salir. Autoridades: metan preso al principal responsable de los actos vandálicos que se están dando.

Roberto Flores