Aclaración sobre “Jan Topic se disculpa por aparecer fumando marihuana”

A partir de su publicación “Jan Topic se disculpa por aparecer fumando marihuana en una entrevista” con fecha 20 de julio de 2023, el día 29 de agosto, se envió una carta exigiendo una inmediata corrección y disculpas públicas. En su artículo, ustedes afirmaron de manera falsa que yo, Jan T. Topic, había consumido marihuana, lo cual no solo es completamente falso, sino que insinuaría que cometí un acto ilegal. Esta afirmación carece de fundamento, ya que no poseen absolutamente ninguna evidencia que respalde dicha acusación. Además, en el podcast del cual tomaron su información, se aclara que el producto en cuestión es CBD y no marihuana. Su publicación pone de manifiesto una evidente falta de profesionalismo al no reportar información precisa, así como una posible mala intención al difundir conscientemente información incorrecta.

Como fue evidenciado en nuestro comunicado anterior, la afirmación contenida en el titular: “Jan Topic se disculpa por aparecer fumando marihuana en una entrevista”, así como también en el primer párrafo del mismo artículo periodístico: “El candidato presidencial Jan Topic, (...) se disculpó en redes sociales tras generar controversia al aparecer fumando un porro de marihuana durante una entrevista en un podcast” encierra un contenido que no es veraz, ni es por lo tanto congruente con el deber legal que impone a todos los medios de comunicación social el art. 22 de la Ley de Comunicación vigente, relativo a la obligación de todo medio de comunicación a cumplir con el deber de verificar la información que publican.

Su noticia falsa impactó negativamente mi imagen profesional y mi candidatura a la presidencia de la República.

Jan T. Topic Feraud

Nota de la Redacción:

La confusión se originó por su acto de fumar ante cámaras, por lo cual usted, posteriormente, incluso pidió disculpas, indicando que “errar es de humanos” y que había sido un desacierto.

Nuestra intención jamás ha sido la de dañar su imagen ni afectar su candidatura. Pedimos disculpas públicamente por no haber especificado que usted no fumó marihuana sino CBD.