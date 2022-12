Abusos de aerolíneas

Me permito hacer conocer a autoridades y ciudadanía los abusos de las compañías aéreas, en particular de LAN. Me acerqué en la oficina del aeropuerto a comprar un pasaje; me indicaron que solo atendían para vuelos del día y si requería para otro día debía acercarme a la oficina principal. Me indicaron que a más del costo del pasaje debía pagar $ 16 por la emisión del boleto, valor que no se pagaba en las oficinas del aeropuerto. Las compañías aéreas en general, están acostumbradas a cobrar abusivamente, no solo costos elevados por los pasajes, por los asientos, sino que no dan explicación cuando cancelan vuelos o han sobrevendido pasajes.

Cnel. (sp) Alberto Molina F.