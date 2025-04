La Ab. Luisa González se sacó la careta

La RC no es un partido de izquierda; son tiranos, opresores

En el debate ella no propuso nada para el pueblo ecuatoriano, lo único que hizo fue atacar a su opositor. A las preguntas que le hicieron sobre la libertad de Glas y todo su equipo, manifestó que no. Sobre el dólar, también lo ratificó, pero es pura mentira. A la pregunta que le hicieron sobre si de llegar a la presidencia reconocería al gobierno de Maduro, expuso que sí. Y conocemos que Maduro no ganó las elecciones, que hizo fraude y con este ejemplo seguiremos en nuestra patria. En lo económico es el país más pobre de América; el sueldo básico es de cuatro dólares, y ¿quién vive con ese sueldo? Pero más que todo, se anulan todas las libertades y a los opositores les siguen juicio y van a la cárcel; por ello muchos han salido de Venezuela. El pueblo se muere de hambre y es la razón por la que en nuestro país hay medio millón de venezolanos.

Un mensaje a los que traicionaron a su organización, la UNE, y se volvieron enemigos de su clase, que solo defendían a su patrón: él cerró cientos de escuelas, terminó con los normales, persiguió a los maestros que lo criticaban; hasta eso vamos a perder.

Por todo esto mando este mensaje a los simpatizantes de ese partido: mediten, ya conocen que ellos no gobiernan para el pueblo, sino para ellos; ahora son millonarios y el pueblo se muere de hambre.

No se usará el dólar y con ello los pequeños comerciantes, ¿cómo harán su negocio?

Hay que meditar; el 13 de abril hay que sufragar y espero que razonen y que en la practica prefieran perder un brazo que todo el cuerpo. Mediten por su hijos y por sus nietos.

La RC no es un partido de izquierda; son tiranos, opresores.

En América sí hemos tenido dos países con mandatarios de izquierda: en Chile fue Allende, asesinado por defender a su pueblo; en Uruguay, Pepe Mujica, que sí cumplió su mandato y el pueblo le pedía ser reelegido; no aceptó y vive como entró de presidente. Estos son verdaderos mandatarios de izquierda. Meditemos.

Gualberto Arias Bonilla