Los ecuatorianos estamos viviendo una tragedia diaria e interminable. Hemos perdido la confianza en las instituciones públicas, en la legitimidad del gobierno. Por todo esto y más, los ecuatorianos buscan otros países para trabajar, dejando los intereses de nuestra patria a un lado. ¿Por qué no estamos haciendo algo por Ecuador? ¿Por qué el gobierno no sigue el plan de acción de Bukele? ¿Por qué no estudiamos las políticas de seguridad implementadas en El Salvador? ¿Por qué no priorizamos la seguridad de los ecuatorianos ante cualquier otro escenario? ¿Por qué no salen todos los uniformados de nuestro país a resguardar nuestro territorio? ¿Por qué no tenemos el control sobre la situación?

Jimmy Murillo