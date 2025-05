Yilda vs Andreína: tensión en la música local y lo que dijo Mar Rendón

Yilda vs Andreína.

La escena urbana ecuatoriana atraviesa un momento de tensión que ha desatado debates en redes sociales y titulares en la farándula. Todo comenzó cuando Mar Rendón fue consultada en un evento reciente sobre la aparente disputa entre Yilda Banchón y Andreína Bravo, dos voces influyentes del género.

Premios Disco Rojo 2025: Dayanara y Mar Rendón las grandes triunfadoras Leer más

Mar Rendón: “Muchos artistas son funcionales al show”

Ante la insistencia de los reporteros, Mar no evitó el tema. Con tono directo, aseguró que muchos artistas “son funcionales al show”, dejando entrever que las polémicas podrían formar parte de una estrategia para llamar la atención. Sin embargo, también abrió la posibilidad de que el conflicto entre sus colegas sea más genuino de lo que parece.

En redes sociales, algunos usuarios ya especulaban que el intercambio entre Banchón y Bravo era parte de una campaña de expectativa para lanzar nueva música. Pero los comentarios posteriores hicieron pensar que la diferencia va más allá del marketing.

Una química que no se dio

¿Quién fue Iesmín Pincay, hermana de Michela, y cómo luchó contra el cáncer? Leer más

La polémica estalló cuando Yilda Banchón, en una entrevista previa, habló de la importancia de la conexión en las colaboraciones musicales. “Siento que no estamos en la misma onda, en la misma vibra”, dijo. Consultada directamente si se refería a Andreína Bravo, respondió con franqueza: “Podría decirte que no mucha”.

Sus declaraciones encendieron los comentarios en redes, con seguidores defendiendo a una u otra artista.

Andreína responde con humor y firmeza

La respuesta de Andreína llegó a través de Instagram, donde escribió: “Jajaja qué pena, y yo que me estaba preparando para nuestra colaboración imaginaria. Éxitos, te mando muchos besitos, bye”. El comentario fue interpretado como una respuesta elegante pero con filo, que rápidamente se viralizó.

Luego, en una entrevista durante el evento, Andreína evitó profundizar, pero afirmó: “Yo no hago colaboraciones si no hay conexión. Entiendo que a veces simplemente no la hay”. También recordó que ambas ya trabajaron juntas en 2022 en la canción ‘Ama, vive y sueña (Guayaquil)’, junto a Pamela Cortés, Dayanara y Mirella Cesa.

La ausencia de Yilda Banchón en la gala fue notoria y alimentó las especulaciones sobre la distancia entre ambas artistas. Aunque ella no se ha pronunciado al respecto, su silencio ha sido interpretado por muchos como una confirmación tácita del conflicto.

Por ahora, la industria y los fanáticos observan atentos. Mar Rendón dejó claro que, sea verdad o parte del espectáculo, estas situaciones reflejan cómo la música urbana también es escenario de estrategias, egos y decisiones que impactan más allá del arte.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ