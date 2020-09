Xavier Ortiz, la muerte del exGaribaldi también conmociona en Ecuador

Que te la pongo, Banana, Las mujeres dicen y la versión rumbera de La ventanita permanecen en la retina de alegres veinteañeros de la década del 90. Todos estos temas fueron interpretados por la agrupación mexicana Garibaldi que tuvo su mérito en revivir varios clásicos del folclore mexicano y darles un matiz más moderno. Tras conocerse el suicidio de quien fuera uno de sus integrantes, Xavier Ortiz (48), por un severo cuadro depresivo, derivado de la falta de trabajo y la ausencia de su hijo, quienes fueron seguidores de la inolvidable agrupación se pronunicaron al respecto.

La productora audiovisual y teatral, Gloria Vélez, tenía 21 años cuando a finales de 1991, Garibaldi se apoderó de las fiestas y discotecas de Guayaquil con su contagiante ritmo.

"Era una locura, no solo me gustaba Xavier, sino todos los chicos (risas). Recuerdo a Patty Manterola que tenía un cuerpazo. Fueron tan populares en Ecuador que se presentaron en más de una ocasión. Entre 1992 y 1993 llenaron por completo la Feria de Duran, el Yacht Club de Salinas y la Plaza de Toros en Quito".

El productor artístico William Lucas lamenta la manera trágica en que terminó la vida de un talentoso hombre que no llegaba ni a los 50 años. "Es muy común en esta industria que un día seas famoso y goces de privilegios, dinero y éxito y después de algunos años, ya no tengas nada de eso y la gente te olvide. No todos pueden resistirlo. Él pasaba por una crisis económica y no podía ver a su hijo debido al coronavirus. Cada persona reacciona diferente a una adversidad, algunos se sobreponen y otros no".

En el fan page de Facebook Me quedé en los 80', Jacho Delgado Anchundia cuestionaba: "¿Y qué hizo con el dinero, producto de su profesión como cantante y actor?"

Elizabeth Mero escribió: "Qué pena, descanse en paz, dio alegría a muchas personas".

Glenda Magallanes también comentó: Es una pena, tanta fama y dinero .. despilfarro al por mayor que no supieron guardar pan para mañana".