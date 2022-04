Desde hace unos años ya se ha venido rompiendo el tabú que envolvía la importancia del cuidado de la salud mental. Este quiebre social ha estado encabezado principalmente por la generación millennial que expresa abiertamente la necesidad de hacer terapia y los beneficios que trae.

Como suele sucederle a mucha gente entre los 25 y 30 años, edad en la que se supone que como hombre o mujer ya se debe haber cumplido con una lista de requisitos impuestos, la cantante Vivianna (28) asegura haberse saturado de la expectativa.

Coronavirus: el aislamiento obliga a los artistas a reinventarse y unirse Leer más

Coincidencialmente, este momento de cuestionamiento llega a su vida en los primeros meses del 2020 cuando, por obligación, tuvo que ponerle un alto a su profesión. El encierro la puso frente a frente con sentimientos que había estado evitando inconscientemente por la rutina diaria, entre esos la ansiedad.

Yo sé que es difícil conocer a toda la gente que me sigue, pero quiero ser como esa amiga que se siente igual que tú, que con mis canciones puedas encontrar ese lado resiliente de las cosas. Vivianna

Este alto la ayudó a aceptarla y como consecuencia, la puede manejar mejor hasta el punto que le escribió una canción. “Se llama 'Un segundo', aún no la saco, es el primer tema inédito de esta nueva etapa. Cuando la gente la escuche, se dará cuenta de que puede ser interpretada como uno quiera”, señala.

Más de un año le tomó a la guayaquileña reconectar con su esencia y sonido, y así también con un propósito musical más claro: “El mensaje que quiero dar es priorizar nuestro bienestar emocional, poder hablar de cómo nos sentimos porque si no estamos bien de nuestra mente, todo se nos va abajo. Lo he vivido personalmente”, resalta.

Vivianna, bailando se olvida de la perfeccion Leer más

'Desintoxícame' es una canción que presentó originalmente en el 2017, y la vuelve a traer como sencillo inaugural en esta etapa de renovación, pero en colaboración con su colega Pamela Cortés. Vivianna se confiesa con EXPRESIONES y revela cómo ha cambiado su visión para encaminarse y convertirse en la artista que siempre soñó.

¿Cómo llega este break a la vida de Vivianna?

Surge gracias a la pandemia, pero también lo necesitaba y no lo sabía. Yo he venido haciendo música desde el colegio, siempre me ha gustado el soul y el blues, es lo que empecé haciendo. Como Viviana Gómez, el primer tema que lancé fue Desintoxícame y luego fui presentando temas pop fusión como La ley y Bailo. Esta pausa me ayudó a replantearme mi sonido como artista y volver a lo que siempre he hecho. Lo defino como una crisis existencial artística en la que dije: ‘Voy a cantar soul y blues porque es lo que más natural me sale’. No es que no me guste lo otro, pero es lo que quiero. Comencé con esta onda de escribir sin pensarlo mucho y me reencontré con estos sonidos.

¿Cómo se lleva o cómo ve todo lo vivido anteriormente?

Todo lo que he hecho me ha llevado hasta aquí. Sí es verdad que en un momento pensé que todo hubiera sido mejor si desde el inicio me quedaba con los géneros que me gustan y me identifico, pero no haberlo hecho ha sido una enseñanza. Desde la gente que he conocido hasta el proceso de todas las canciones. Estoy súper agradecida por todo lo que ha pasado y, sin duda, volvería a hacerlo otra vez.

¿De qué manera transitó los días de introspección?

Me dio un bloqueo durante ese tiempo. Como artista, estaba acostumbrada a estar todo el tiempo cantando, en eventos o en el estudio, y de la nada te encierran. Al principio no fue fácil, me daba mucha ansiedad no poder salir y fue un día que dije. ‘Necesito sacar esto que tengo adentro’. También estaba rondando en mi cabeza el pensamiento de querer volver al soul. En 20 minutos compuse Un segundo, la primera canción de esta nueva etapa, es una de las que voy a sacar.

‘La ley’ unio a Vivianna y Daniel Betancourth Leer más

Estuvo mucho tiempo ausente de las redes sociales, ¿cómo ha sido volver a ellas?

Me costó muchísimo, pero con la ayuda de mis amigos, de mi familia y de mi psicóloga pude retomar. Mencionando esto, me encanta normalizar el que la gente pueda hablar de cómo se siente. Antes me guardaba muchas cosas que quería compartir, me cuestionaba qué pensarían los demás si me mostraba vulnerable, pero me di cuenta de que si a mí no me molesta ver eso, yo puedo y voy a ser más real. Obvio no muestro 24/7 mi vida, pero si un día me siento triste lo digo y es normal. Ahora siento más acercamiento con el público.

UN 'DESINTOXÍCAME' RENOVADO

Esta nueva versión que incluye la voz de Pamela Cortés es una balada blues con la que el público podrá conocer a la verdadera Vivianna con nueva imagen y nuevo sonido.

La colaboración se da tras años de conocerse gracias al medio local y la quiso invitar para enfatizar la hermandad que debe haber entre la gente, sobre todo entre las artistas femeninas. El videoclip, que ya acumula más de 20 mil reproducciones en Youtube, está inspirado en una vibra vintage de la que la cantante reconoce ser muy fan y que tiene como referente principal a Diana Ross.

¿MÁS COLABORACIONES?

Vivianna revela que hasta el momento tiene seis canciones inéditas listas y que las va a ir sacando poco a poco para formar un EP. “Después de 'Desintoxícame', estoy viendo si saco una sola o alguna colaboración, estoy en esas. Si colaboro, es con gente que vaya de acorde al mismo mensaje que yo quiero dar”, puntualiza. Para lo nuevo, ha venido trabajando con el músico y productor Sergio Vivar.

Fotos: Jarol Nelson (Ig: @jarooldn). Producción: Alejandra Cereceda (Ig: @alecereceda83). Vestuario y estilismo: Fabrizio Celleri (Ig: @fabriziocelleri). Maquillaje: Patty De Gómez (Ig: @pattydegomez). Peinado: Glen Tigua (Ig: @glen.hairstylist). Locación: Hotel del Parque (Ig: @hotel_del_parque). Video backstage: Rafael López (Ig: @rafaellopez_on).