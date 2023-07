La idea que tenía Vivianna en su cabeza desde hace un año y medio, hoy es una realidad y por eso la cuenta con tanto entusiasmo. Soul Train, nombre del espectáculo que presenta, es más que un concierto, es una experiencia en la que los fanáticos del soul podrán revivir los mejores temas de artistas icónicas del género como Diana Ross, Gloria Gaynor, Donna Summer, Whitney Houston, entre otras.

“Todo empezó cuando escuché a Whitney Houston a los 16 años, al mismo tiempo que estaba tomando mis primeras clases de canto. Me enamoré del género, fui escuchando también a otras cantantes y me fui envolviendo en toda la música disco. Siempre ha estado en mí y es lo que más natural se me da. Sentía que me hacía falta hacer algo como esto”, revela.

El concierto es el próximo 21 de julio en El Spot en la Plaza Prema de Samborondón a las 20:30. Vivianna estará acompañada de cuatro músicos y bailarinas, y ella tampoco desaprovechará la oportunidad de bailar e interactuar con el público. La coreografía está a cargo de Dana Romero, la dirección musical la lleva Pepe Olvera y en la parte de producción está trabajando con Cristhian Barragán.