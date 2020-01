La Vivi Parra se reinventa

Tras la muerte de su padre, Pepe Parra, La Vivi sigue con su carrera musical porque considera que es lo que el también artista habría querido. Durante la Teletón navideña lanzó su nuevo tema 'Dime qué fui', letra y música de ella.

Es un pop urbano, grabado en Medellín, Colombia, en el estudio Salvajes Producciones y producido por Jorge Parra, quien colaboró con David Cañizares en la canción 'Te amo'. “Es muy talentoso, me gustó el sonido. Es el momento de reinventarse y así que lo hice”, cuenta.

Tiene previsto viajar a Venezuela para grabar el videoclip “porque más allá de los problemas que atraviesa ese país, los niveles de producción son muy buenos. Mi hermano Danilo lo hizo con 'Like', le fue muy bien porque son profesionales y logró un material de calidad. Estoy arrancando con la promoción. No desmerezco a Ecuador, pero si existe esa oportunidad la tomaré”.

Recuerda que su fallecido papá, Pepe Parra, escuchó el tema. “Al principio se quedó callado y luego comenzó a tararearlo. Eso indicaba que se le quedó grabado y que es pegajoso. No lo saqué antes porque estaba cuidando a mi progenitor. Ahora ya no hay excusas, iniciaré una gira por las provincias e iré a las playas en carnaval”.

Recientemente La Vivi se graduó de master coach porque otra de sus pasiones es la psicología clínica. Debió hacer un curso en Colombia y aprovechó para grabar 'Dime qué fui' y una segunda canción.

Cuando ella trabajó en radio I.99 conoció a mucha gente. Así se dio un contacto con el cantante y compositor cubano Amaury Gutiérrez. “Es un tremendo artista que me dio consejos y dijo que creía en mí. Me dio uno de sus temas, Yo me quito el nombre. Una fusión de pop urbano, sonido flamenco y algo de árabe. Es una balada, pero la podía grabar en otro género, sin tocar la letra”.

Haciendo caso a uno de los consejos de su progenitor, La Vivi decidió renovar su imagen. “Él era muy marketero y me decía que muestre mis piernas porque son lindas, que ahí están los contratos. Yo soy más conservadora, más seria. Pero he refrescado el look, algo juvenil y natural. No quiero verme como una miss”. Además se está preparando como actriz. Estudió en el Estudio Paulsen.

Otra de las recomendaciones que le dio Pepe Parra es que “la música es la mejor medicina para cualquier situación. En la Teletón (en diciembre) nos presentamos con mis hermanos y cantamos el tema Con mi familia. No faltó quien pusiera en las redes sociales que recién habíamos enterrado a mi papi y que ya estábamos saltando y bailando. Gente mala que no sabe cómo se sufre cuando se pierde a un ser querido. Somos artistas y somos como el payaso, debemos sonreír aunque estemos llorando”.

Seguirá en su faceta como empresaria junto a su esposo, Daniel Burbano. “Tengo una marca de sombreros de paja toquilla, Bupana Hats & Co, los exportamos y vendemos bajo pedido. Hace poco le regalé uno a Carlos Vives y a Alejandro Fernández. Cuando se lo di a Carlos me dijo que él y su esposa, Claudia Elena, lo iban a lucir. Así fue. Subieron a las redes una foto con el sombrero. Eso es un honor”.

La Vivi le regaló uno de sus sombreros a Carlos Vives. Cortesía

Sobre el próximo matrimonio de su hermano, José Daniel Parra, comentó: “Yo me entero por la prensa de esas noticias, le dije que esperaba que me llegue el pasaje a Las Vegas para estar en el matrimonio. Está muy enamorado y eso me hace feliz porque nosotros tenemos una relación muy hermosa. Me cae muy bien la chica (Diana Delgado)”.