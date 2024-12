¿Por qué ver 'Nuestro secretito'? La nueva película de Lindsay Lohan

Avery Becker (Lindsay Lohan) pasará la Navidad, por primera vez, con la familia de su novio, Cameron Morgan (John Rudnitsky). Al llegar, es recibida por Erica Morgan (Kristin Chenoweth), su futura suegra, quien desde el primer momento parece no gustarle. En la cena conoce a la hermana de Cameron, Cassie (Katie Baker), quien está con su pareja, Logan (Ian Harding). Para sorpresa de Avery, Logan no es un desconocido: hace una década, él le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó. ¿El motivo? Una carrera profesional en Londres. Desde entonces no se han visto… ahora tendrán que luchar para que el resto de la familia y amigos no los descubran. El embrollo incluirá a Stan (Tim Meadows), su mujer, Margaret (Judy Reyes), Sophie, su hija (Ash Santos), y el hermano de Cameron, un tipejo que responde al nombre de Callum (Jake Brennan).

¿Por qué verla?

Usted verá esta película con una gran sonrisa de principio a fin. Se debe a que la trama genera una total disposición para agradar y, por eso, viene llena de situaciones que giran alrededor de estas parejas, de escapadas sexuales muy bien sugeridas, pero jamás alterando su espíritu navideño. Esto le sirve para recalcar la particularidad de Nuestro secretito.

Con una introducción llena de perfiles animados que se transformarán en la pareja central, el guión se encargará de ponerle chispas al argumento y a sus personajes. La dirección artística exhibe, en muchas de sus escenas, la decoración navideña muy propia de los estadounidenses, las que imponen a través de sus foquillos y guirnaldas que cuelgan en sus fachadas y hogares, lo cual genera un agradable misticismo. Lo mismo ocurre con el intercambio de regalos, las reuniones y la cena que especialmente se brinda.

Lo sorpresivo es que, pese a los vínculos emocionales de los personajes, también su director (Stephen Herek) deja ver sus idiosincrasias, su maldad social y todo un muestrario del comportamiento humano. Por ello, a momentos, el filme (101 minutos de duración) toma el camino de la seriedad para exponer, por ejemplo, el mal comportamiento de Callum y ni hablar de los momentos álgidos que viven Stan, Margaret y Sophie.

Sobre las interpretaciones

Lindsay Lohan, la exestrella de Disney, buena cantante y con una vida llena de turbulencias, da vida al personaje y lo hace creíble, simpático y desarrolla bien las etapas anímicas de su Avery. La situación creada por haberse comido las galletas de chocolate genera hilaridad y permite la aparición de un personaje inusual: un veterinario que se las trae. Brilla Kristin Chenoweth en el rol de madre posesiva y manipuladora.

Su caracterización la lleva a semejar una Barbie, solo que jamás es dulce, pero sí es manipuladora, dominante, orgullosa de su eterna juventud a sabiendas de que todo el mundo quisiera enterarse de su longevo secreto. Ash Santos (Sophie) es todo un símbolo sexual, y la actriz que interpreta el rol de la abuela sufriendo de Alzheimer es la nota cómica.

El prólogo es de no perderlo: un resumen de todas las noticias que llenaron las planas de las páginas digitales que han reemplazado a las revistas de cine. Usted reirá al revivirlas en su memoria. Guerra, incendio, películas, todo lo que representaron sus publicaciones en un mundo ya globalizado.

No es la comedia del año, pero sí tiene el sabor de las películas sofisticadas o alocadas que se rodaban el siglo pasado y cuyas máximas estrellas eran Cary Grant e Irene Dunne. El final de Nuestro secretito es predecible, pero jamás forzado. Al momento de escribir este análisis, el filme ocupa el primer puesto de las películas más vistas en nuestro país bajo el pendón que ostenta Netflix.

Calificación: ***1/2

Otros estrenos

Kraven: el cazador. Narra el origen del villano de Marvel, Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson), que se vuelve un cazador letal con habilidades animales únicas. El filme explora sus enfrentamientos familiares, en especial con su medio hermano Dmitri, y su alianza con la mística sacerdotisa Calipso (Ariana DeBose). En su travesía, Kraven enfrenta a más villanos, mientras lidia con traumas y su código de honor.

Hereje. Dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el diabólico Sr. Reed (Hugh Grant). Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta.

NCT Dream Mystery Lab: Dream( )Scape. La tercera gira mundial de NCT Dream llegará una vez más a la gran pantalla, trayendo de vuelta el vibrante mundo bañado en Pearl Neo Champagne. Promete sumergir en un viaje mientras se desarrolla la historia del Mystery Lab, un laboratorio especial en el que se descubren los secretos del crecimiento en el camino hacia los sueños, y se comparte la receta para la comodidad y la sanación.

