Kobe Bryant: su viuda habla por primera vez luego del fallecimiento de su esposo y de su hija Gina

La viuda de la ex estrella de baloncesto Kobe Bryant conceció una antrevista a ESPN en la que habló acerca del homenaje a su ex esposo.

Tras el fallecimiento de la ex estrella de baloncesto Kobe Bryant del equipo Los Angeles Lakers, ocurrido el pasado 26 de enero, el jugador fue elegido nuevo integrante del Salón de la Fama del Baloncesto, como homenaje y reconocimiento a su trayectoria de 20 años en el mundo del deporte.

Como era de esperarse, este gesto de reconocimiento emocionó a la familia de Bryant, tanto que la viuda del jugador, Vanessa Bryant, habló por primera vez luego del accidente. Lo hizo en una entrevista concedida a ESPN.

"Es el pico de su carrera en la NBA. Es un logro y un honor increíble, estamos muy orgullosos de él", comentó quien fuera su esposa junto a su hija Natalia, de 17 años.

En el encuentro, que se dio con el periodista Rece Davis, Vanessa también comentó que le habría encantado que Kobe estuviera ahí para celebrarlo. Hay que destacar que el nombramiento que le hicieron al jugador en el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, se considera un logro para todo basquetbolista, puesto que allí solo se encuentran los más destacados.

Vanessa Bryant había 'interactuado' antes con el público cuando, el pasado 26 de marzo, en su cuenta Instagram, subió un vídeo en honor a su esposo y a su hija exactamente dos meses después del accidente que les arrebató la vida.

Hace 6 días los seguidores de Kobe se asombraron al ver que la cuenta de Instagram del deportista estaba activa. Vanessa Bryant utilizó la red social de la ex estrella para promocionar The Wizenard Series: Season One, libro que escribió el jugador, en el que narra las aventuras de un equipo de baloncesto. Este es el segundo que está a la venta.