El helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant no tenía caja negra

Las autoridades estadounidenses continúan con la investigación sobre las causas del trágico accidente aéreo que cobró la vida del exitoso deportista Kobe Bryant y otros ocho tripulantes en los que figura su hija Gianna.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), encargada de la investigación, descubrió detalles del accidente aéreo que podrían complicar la búsqueda de la verdad.

Jennifer Homendy, miembro de dicha institución, reveló recientemente que la aeronave no estaba equipada con una caja negra, ya que el modelo Sikorsky S-76B no tenía la obligación de llevarla. Por lo tanto, no se podrán responder con certeza a muchas preguntas sobre el accidente de Kobe Bryant durante un tiempo.

Los trabajos para recuperar los cuerpos y encontrar las causas del accidente siguen su curso mientras los agentes de seguridad han formado un perímetro en el que no puede acercarse nadie,. Asimismo, se han establecido medidas de seguridad para que no puedan volar drones en la escena del accidente.

Además, la organización con sede en Washington informó que encontró un iPad a bordo del helicóptero, el cual contenía información acerca del itinerario del vuelo y las condiciones climáticas, entre otros datos que serán analizados con precaución.

Por otra parte, se confirmó que el piloto era Ara Zabayan, quien era experto con 8.200 horas de vuelo hasta julio de 2019. Las autoridades han indicado que en la última comunicación del helicóptero con la torre de control, el piloto intentó ascender para superar una capa de nubes y tras ese momento se perdió el contacto.

El portal TMZ, tras contactar con varios pilotos que conocían la zona, detalló que el helicóptero podría “haber disminuido la velocidad casi hasta detenerse mientras giraba, pero no lo hizo”.

Hasta el momento, la niebla es la principal hipótesis que barajan los expertos para justificar el accidente que acabo con la vida de Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas. Es por eso que la NTSB está pidiéndole al público que envíe fotos para saber cómo estaba el clima ese domingo.