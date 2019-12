¿Cuál fue la producción más popular de Netflix en 2019?

Netflix: Esta es la lista de las películas y series más vistas en 2019 Leer más

Por encima de grandes nombres y de repartos actorales significativos, Murder Mystery sorprendió al encabezar la lista de lanzamientos más populares de Netflix en EE.UU. en 2019.

La comedia protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston superó a lanzamientos impresionantes como Stranger Things 3, 6 Underground, The Incredibles 2, The Irishman, “The Witcher”, The Triple Frontier, Extremely Wicked, Shockingly Evil y Vile y “The Umbrella Academy”, mismos que completan la lista de los 10 mejores de Netflix en este año.

The Irishman, lanzamiento que contaba con Robert De Niro y Al Pacino como protagonistas, sorprende a muchos por no encabezar el listado final de la compañía. Sobretodo porque la película fue vista por más de 26 millones de cuentas en todo el mundo, según comentó Netflix.

La metodología de Netflix para la lista fue un poco extraña: la compañía basó su lista en el número de suscriptores que vieron al menos dos minutos de una serie, película o especial durante su primeros 28 días en el servicio de transmisión.

Algunos atribuyen el éxito de la película a la curiosidad por conocer los misterios de asesinatos ha explotado en los últimos años, desde podcasts como “Serial”, hasta programas como “Dexter” y “CSI”.

Aquí te dejamos la lista completa:

1. Murder Mystery

2. Stranger Things 3

3. 6 Underground

4. The Incredibles 2

5. The Irishman

6. The Witcher

7. Triple Frontier

8. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

9. The Umbrella Academy

10. The Highwaymen