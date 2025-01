Troi Alvarado se recuperó rápidamente

Troi Alvarado, quien vive en Estados Unidos, reapareció en redes sociales mientras manejaba un carro para contar sobre su enfermedad. “Pasaba por aquí, viendo todo lo que se ha armado con respecto a lo que me pasó. Hay un virus súper fuerte, que primero afectó a Arianna, luego a su hija y a mí. Los síntomas, vómitos y náuseas, son súper fuertes. En mi caso, además me dio dolor de pecho. Yo soy hipertenso, así que debía hacerme atender de emergencia. Me dijeron que podía ser una embolia pulmonar. Fui solo al hospital, le avisé a Arianna, se asustó y por eso hizo una publicación. Me hicieron unos exámenes y vieron que no había venas tapadas, todo bien”.

Aclaremos que fue su esposa Arianna Mejía quien dijo primero que le había dado un infarto, luego que posiblemente era un trombo. Ambas emergencias médicas fueron descartadas y se conoció que lo que lo atacó era el norovirus.

Además, publicó una imagen del músico en la cama de un centro de salud en la que se la veía a ella desesperada encima de él. Incluso sus seguidores la criticaron por sus manifestaciones exageradas. Con el pasar de los días se tomó la foto que se publica en esta página hoy, por la que también recibió comentarios en contra. Henrythapiap le dijo: “¿Ya te pasó la tristeza?”.

David Reinoso y Los entenados rinden homenaje a Amparo

“Nunca muere quien supo vivir, dejaste en la tierra hermosos recuerdos, tus enseñanzas y amor estarán presentes en nuestras vidas. Dejaste este mundo terrenal, sin embargo tu ausencia sigue doliendo como el día en que inesperadamente partiste. La vida es corta y el agradecimiento es eterno”, expresó el actor Andrés Garzón al recordar a Amparo Guillén (Lupita), luego de algo más de un mes de su fallecimiento (el 12 de diciembre del 2024).

Él, su hermano Héctor, Oswaldo Segura y Sandra Pareja le rendirán tributo con La gira del adiós, el 1 de febrero, en el Teatro Fedenador. Ellos estaban preparando un show con la fallecida intérprete, pero como dice el refrán “el hombre propone y Dios dispone”.

Los planes cambiaron. Andrés y sus compañeros no quieren que se piense que se están aprovechando de lo ocurrido para presentar este espectáculo, que arrancará en Riobamba y Quito. David Reinoso quiere ser parte del show de Guayaquil.

Marián Sabaté muy criticada

Marián Sabaté se hace la desentendida por los comentarios y críticas que recibe tras el escándalo protagonizado por su hijo Alejandro Kenig, acusado de un presunto delito sexual y por el que la dizque víctima ofreció disculpas. Muy suelta de huesos se la ve promocionando productos, en restaurantes, divirtiéndose o sometiéndose a tratamientos estéticos.

Muchos la responsabilizan de permitir este escándalo para promocionar la carrera musical de su nene. Cuentan algunos relacionistas públicos (que prefieren no ser identificados) que la moda es que ciertos productores exigen al profesional contratado o que van a contratar armar algún escándalo para que el involucrado suene o se haga notar. Muchos rechazan estas ofertas, por mantener su credibilidad y buen nombre. Incluso afirman que ciertos romances con famosos son solo show para estar en el ojo del huracán y que hablen de ellos. ¡Qué vaina!

