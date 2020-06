The Outsider, dale una oportunidad si eres fan de la ficción de Stephen King

Stephen King es uno de los autores más adaptados de los últimos tiempos con más de 200 interpretaciones de sus obras tanto en el cine como en la TV. Cierto es, y ninguna sorpresa, que la gran mayoría de estas adaptaciones no son fieles y su calidad es cuestionable y hasta mediocre. King, incluso, ha rechazado algunas de estas y las ha descalificado (como por ejemplo, una muy conocida: The Shining — 1980).

The Outsider es una de esas raras, y escasas, adaptaciones exitosas.

La obra de King luce mejor en un formato de serie. Permite desarrollar las historias y los personajes involucrados con ritmo y cadencia, dándole a cada trama el lugar apropiado, desenmarañando con paciencia y, a veces, con sorpresa lo que el autor nos propone en sus libros. Por eso disfruté de The Outsider, porque se siente real, sombría y aletargada, sin que esto último sea algo negativo.

La serie nos propone un primer episodio que cumple con su razón de existir: engancharnos. Y vaya que lo logran. La premisa pudiera parecer estéril y repetitiva: un crimen atroz, un detective singular, un culpable, punto. Pero cuando en el desarrollo de este primer episodio nos proponen un problema “sobrenatural” es cuando The Outsider se destaca y empieza a parecer interesante.

Entonces, aunque aquí el nudo argumental del relato se propone en desenmarañar el misterio y encontrar “el culpable”, el gran valor de la serie se nos empieza a demostrar como eje transversal a lo largo de sus 12 episodios: la única forma de resolver el misterio será creer en lo imposible.

Desde allí, The Outsider nos propone un viaje en el que el protagonista principal debe empezar a derrumbar sus muros y abrirse a lo que, sobrenaturalmente, se le presenta en cada una de las pistas que irá descubriendo. No quiere creerlo, le cuesta asimilarlo, pero el realismo mágico de los acontecimientos no le permiten negar lo evidente: hay que lidiar con algo fuera de este mundo, al menos, el mundo que conocemos.

The Outsider tiene en su casting puntos altos y bajos. Por fortuna, el protagonista principal recae en un prominente actor que puede llevar en sus hombros el peso de la serie con gran estoicismo: Ben Mendelsohn. Su interpretación del detective Ralph Anderson es sobresaliente. El desarrollo de sus dudas, los momentos de catarsis y los momentos “wow” de su personaje se sienten reales y seguros. Alrededor de él flotan otros personajes que lo complementan; la gran mayoría suman, pero debo aseverar que hay otros que también restan. El saldo final es positivo, por el bien del espectador y la serie misma.

El creador y desarrollador de la serie Richard Price se ha encargado de orquestar una atmósfera sombría y acorde con la temática de la historia. Los planos se presentan en un tono sepia que se contrapone con algunos en donde los tonos oscuros nos abrazan, especialmente para llevarnos al climax de los momentos más terroríficos y asfixiantes de la historia. Esto último se consigue y nos mantiene en vilo y sobrecogimiento, algo que se agradece especialmente cuando el guión se empieza a poner soporífero.

Al final, The Outsider es una miniserie que cumple con el objetivo de adaptar a King con fidelidad e inteligencia. No es perfecta y en tramos se siente pesada y sin rumbo. Es solo al final cuando terminamos de armar su rompecabezas y, aunque algunas piezas se pueden sentir que encajan forzadas, el resultado final nos entretiene.

Si eres fan de la ficción de King, con tranquilidad podrás darle una oportunidad.