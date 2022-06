The Love & Sex Tape, el nuevo CD de Maluma

Maluma se ha convertido en un ídolo global de la música latina y, ya llegó el momento más esperado para sus fanáticos pues acaba de estrenar su nuevo álbum denominado 'The Love & Sex Tape'.

José Andrés Falquez: "Con el arte enfrento cualquier adversidad" Leer más

Esta es una producción que destila flow urbano en cada una de sus canciones, cuyas letras son una montaña rusa de emociones donde se destaca la pasión, el deseo, amor, desamor y la adrenalina, fluyendo al ritmo del dembow con un toque de trap.

Aquí se puede escuchar a Maluma más urbano que en los últimos años. “Me hacía falta la esencia de mis inicios. Sentí que necesitaba comunicación con la calle, con la gente que disfruta de este ritmo urbano que me caracteriza desde el principio de mi carrera; por eso decidí hacer este álbum. The Love & Sex Tape representa mi dualidad y el sonido urbano de mis inicios traídos a este 2022”, comentó el colombiano.

El nuevo álbum incluye 8 tracks en total, de los cuales, 3 son éxitos recientemente lanzados: Cositas de la USA, Mojando Asientos junto a Feid; y su tema titular Nos Comemos Vivos al lado del artista puertorriqueño Chencho Corleone; aunado a otras colaboraciones como Sexo Sin Título con Jay Wheeler y Lenny Tavarez; y Tsunami ft. Arcangel y De La Ghetto.

The Love and Sex Tape es la sexta producción discográfica en la exitosa carrera del artista. Fue producida por Kevin ADG y Chan El Genio ("The Rude Boyz") y compuesta por Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Edgar Barrera, Andrés Uribe, René Cano, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Lenin Yorney Palacios, Julio González Tavares, José Ángel López Martínez, Jonathan Rivera, Giencarlos Rivera, Orlando Javier Valle Vega (Chencho Corleone), Rafael E. Castillo, Austin Agustín Santos, Salomon Villada, Mauricio Jiménez.