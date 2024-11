The Bon Jovi Experience vuelve a Ecuador; ¿Cuándo se presentarán?

The Bon Jovi Experience, la única banda tributo inglesa respaldada por la leyenda misma, Jon Bon Jovi, vuelve al país en 2025 para ofrecer tres recitales en Guayaquil, Quito y Cuenca.

La agrupación interpretará un repertorio completo de más de dos horas, abarcando los mayores éxitos de Bon Jovi como “Livin’ On a Prayer,“ “Always,“ “It’s My Life,“ “You Give Love a Bad Name,“ “Bad Medicine,“ “This Ain’t a Love Song,“ “Thank You for Loving Me,“ “Never Say Goodbye” y más.

En Ecuador, su última visita en septiembre generó una gran acogida, lo que motivó a la banda a volver con más fechas. Estas serán el 19 de julio de 2025 en Guayaquil, el 24 de julio en Cuenca y el 26 de julio en Quito. Las entradas ya están a la venta.

Una banda tributo con 'swing' propio

Desde su formación en 1994, The Bon Jovi Experience ha dedicado su pasión y talento a recrear fielmente la música y el espíritu de Bon Jovi. Liderada por Tony Pearce, considerado el doble perfecto de Jon Bon Jovi, es la única banda tributo que ha compartido escenario con el propio cantante.

