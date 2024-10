Thalía lanzará su primera colaboración cristiana: ¿Cuándo se estrena?

La cantante Thalía anunció que lanzará una canción cristiana junto al reconocido músico y pastor Marcos Witt. Nació la luz, título de la colaboración, se estrenará este primero de noviembre. Esta será la primera colaboración de música cristiana de Thalía, aunque no es su primera incursión en este género. La mexicana ha hecho versiones de temas como Cristo, aquí estoy e incluso es autora de Enséñame a vivir, una canción cristiana que escribió en 2010.

Esther Acebo: “Me siento honrada de haber sido parte de La casa de papel” Leer más

La también actriz hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que “esta canción es un abrazo al alma y me hace muy feliz poder compartirla con ustedes para la víspera de la Navidad”.

RELACIONADAS Thalía es número uno en Billboard

El anuncio generó mucha expectativa entre sus fans en redes sociales. Días antes, Thalía había publicado fotos en un estudio de grabación con un acompañante anónimo (quien ahora sabemos, era Marcos Witt).

Las fotos estaban acompañadas con una descripción que decía: “se viene una collab con alguien muy especial… ¿Adivinan de quién se trata?”. Aunque los comentarios mencionaban a artistas como Anitta, Anahí, Ricky Martin e incluso Gloria Trevi, pocos acertaron.

"No es ningún cantante famoso, es un pastor… no se hagan ilusiones", comenta @thchnews, a quien aparentemente no le gustó la idea. Sin embargo, otros como @tani_tanlia se mostraron entusiasmados por conocer al cantante. "No lo conocía, pero será lindo conocerlo al escuchar su voz junto con la tuya", dice la usuaria.

RELACIONADAS Cardi B cancela presentación por problemas médicos

Además, Witt compartió un video con Thalía en el que le preguntaba cómo fue su proceso para encontrarse con Dios. En la descripción del video el autor escribe: "Tuve el honor de conversar con mi amiga Thalía acerca de cómo conoció a Jesús", inicia. El cantante culmina dándole las gracias por contarle su historia de fe.

"Me impactó saber que encontraste la paz en medio de las pruebas y cómo tu relación con Dios ha transformado tu vida. Estoy seguro que al igual que yo, muchos serán inspirados al escuchar de tu caminar con Dios", termina.

La cantante aseguró que, aunque desde pequeña en su casa siempre se habló de Dios, no fue hasta más grande que pudo establecer una verdadera conexión con Él. “Yo lo fui descubriendo más adelante, por los años 90, cuando tuve un despertar en el que Cristo definitivamente me cambió el corazón de piedra que yo traía”, explicó la cantante durante el diálogo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!