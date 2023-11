Taraja Ramsess: la leyenda de los dobles de riesgo que murió junto a sus hijos

Hollywood y el Universo Cinematográfico de Marvel están de luto, tras la muerte del doble de riesgo Taraja Ramsess, en un trágico accidente de tráfico. Este incidente ocurrió la semana pasada, cerca de las 23:00, mientras viajaba con su familia a Atlanta.

La noticia es desgarradora: Taraja perdió la vida tras una colisión entre su vehículo y un camión con remolque. En instante, su carro llevaba a bordo a sus cinco hijos. Sundari Ramsess, una joven de 13 años; Kisasi Ramsess, un niño de 10 años; y la recién nacida Fugibo Ramsess también murieron. Solo dos menores lograron sobrevivir, pero sufren una recuperación de heridas leves. Las causas de este trágico incidente están aún siendo investigadas.

El mundo del cine y la comunidad de dobles de riesgo, amigos y colegas de Taraja Ramsess, se han unido para apoyar a la familia. Han lanzado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, para los costos funerarios y las cuentas médicas.

Taraja Ramsess, una leyenda de los dobles de riesgo, destacó en algunas de las producciones más icónicas de Hollywood. Su carrera sumaba 94 premios y reconocimientos por su valiente trabajo en producciones de Marvel y otros proyectos de renombre. Desde 'Los juegos del hambre: En llamas' hasta 'The Suicide Squad' y 'CREED', pasando por los épicos de Marvel como 'Black Panther', 'Avengers: End Game', y 'Avengers: Infinity War'.

Su influencia no se limitó a la pantalla grande, ya que también contribuyó al éxito de series de televisión como 'The Walking Dead' y 'The Vampire Diaries'.

La directora de cine Ava DuVernsay y su productora ha compartido unas emotivas palabras en honor a Taraja Ramsess: "Taraja. Real. Esa es la palabra que me viene a la mente cuando pienso en él. Caminó como un rey. Y para mí, siempre actuó como tal. Era parte de nuestra familia de equipo en ARRAY. Nos dejó anoche para siempre de una manera que hace que los corazones de todos los que lo conocieron se rompan en un millón de pedazos".

Por su parte, Akili Ramsess, su madre, le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram. "Todos los que lo conocían y lo conocieron saben lo especial que era Taraja. Tenía una profunda capacidad de amar y amaba a sus hijos más que a todos. Le encantaban sus artes marciales, sus motocicletas y todas las cosas relacionadas con el cine. Tenía un sentido del humor muy gracioso, pero malvado y sin embargo podía ser tan cursi como se puede ser... Estamos de duelo y seguimos orando por la recuperación de mis nietos. Gracias a tantos que ya se han puesto en contacto con palabras amables y oraciones.

