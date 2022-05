"Es algo que no me suma, me tiene agotada y no me deja avanzar. Prefiero cerrarlo, olvidar, pasarlo. Si quieren seguir con la guerra o mandar indirectas o escribiendo lo que sea, se los dejo a ellos. Me he desgastado demasiado, he perdido mi tiempo en darles importancia, en seguirles el juego. Cada persona tiene su verdad y me quedo con eso”, fueron las palabras de La Suka cuando EXPRESIONES le consultó (la semana pasada) sobre la pelea que se ha generado entre ella y el equipo del espacio 'De boca en boca', de TC, específicamente con el productor Marlon Acosta.

Al parecer este comentario se le olvidó a la exreportera de farándula, porque bastó que su exjefe hablara en el espacio 'Calientitos TV', la noche del miércoles 18 de mayo, para que ella se amaneciera (la madrugada del jueves) en un ‘en vivo’ que duró una hora y media, aclarando frase por frase de lo que él dijo.

No durmió ni dejó dormir a su esposo, Gastón Bustamante, a quien se lo vio sin camisa en el fondo del video.

“No me estoy peleando con TC, sino con el productor, mi pelea es directamente con él. Dejen de decir que me dieron de comer, me dio de comer TC. No es mi intención perder el tiempo a la 01:47 (del jueves)”, fue parte de lo que manifestó. Lastimosamente no se da cuenta de que de alguna manera se está peleando con TC porque es un programa de esa empresa y lo normal es que respalde a su gente.

En otra parte de lo que expresó se refirió a su sueldo, lo que ganaba ahí en un fin de semana lo obtenía con sus negocios. El problema entre La Suka y 'De boca en boca' surgió porque el suegro de ella la dejó mal parada cuando lo entrevistaron por los conflictos conyugales. En su momento él no debió haber dicho nada, porque la ropa sucia se lava en casa y como expresa el sabio refrán: “entre marido y mujer nadie se debe meter”.

Según la exreportera, ellos también están enojados y su pareja es un miembro más de la farándula. ¿Por qué? Porque está casado con ella. Se está ganando una fama de problemática muy grande y cerrando puertas. Cuando habla se le nota su resentimiento y aquello no es bueno. Ahora hará radio con Carlos José Matamoros, Yesly Bustamante y Chikylín. El productor del espacio será su esposo, Gastón Bustamante.