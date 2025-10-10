Stream Fighters 4: fecha, hora y dónde ver todas las peleas

El evento de boxeo organizado por WestCOL promete buenos enfrentamientos entre los creadores de contenido

Son seis peleas las confirmadas en la cuarta edición del Stream Figthers.

La cuarta edición de Stream Fighters, el popular evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por WestCOL, ya tiene todo listo: cartelera confirmada, sede definida y miles de fans contando los días.

Cuándo y dónde se realizará

Se celebrará el próximo 18 de octubre de 2025 a las 16:00 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

¿Dónde ver EN VIVO el Stream Fighters 4?

Las peleas serán transmitidas en vivo en Kick, en el canal oficial de WestCol.

Dentro de presentaciones artísticas confirmadas se encuentran Farruko y Cosculluela, quienes prometen un gran show musical con clásicos en sus géneros.

Cartelera confirmada de Stream Fighters 4

Estos son los seis combates que encenderán la noche:

The Nino vs Byking

Karina García vs Karely Ruiz

JH vs Cristorata

Milica vs May Osorio

Shelao vs Belosmaki

Yina Calderón vs La Valdiri

El duelo entre Yina Calderón y La Valdiri es uno de los más esperados, alimentado por su conocida rivalidad en redes sociales.

Stream Fighters se ha convertido en una referencia del entretenimiento digital. Su éxito radica en mezclar deporte, espectáculo y polémica entre creadores de contenido, atrayendo tanto a seguidores del streaming como a fanáticos del boxeo.

