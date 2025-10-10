Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Son seis peleas las confirmadas en la cuarta edición del Stream Figthers.
Son seis peleas las confirmadas en la cuarta edición del Stream Figthers.Cortesía

Stream Fighters 4: fecha, hora y dónde ver todas las peleas

El evento de boxeo organizado por WestCOL promete buenos enfrentamientos entre los creadores de contenido

La cuarta edición de Stream Fighters, el popular evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por WestCOL, ya tiene todo listo: cartelera confirmada, sede definida y miles de fans contando los días.

Cuándo y dónde se realizará

Se celebrará el próximo 18 de octubre de 2025 a las 16:00 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

¿Dónde ver EN VIVO el Stream Fighters 4?

Las peleas serán transmitidas en vivo en Kick, en el canal oficial de WestCol.

Dentro de presentaciones artísticas confirmadas se encuentran Farruko y Cosculluela, quienes prometen un gran show musical con clásicos en sus géneros.

Harry y Meghan fueron homenajeados por su programa The Parents’ Network, parte de la Fundación Archewell

Harry y Meghan reciben el premio Humanitarios del Año en Nueva York

Leer más

Cartelera confirmada de Stream Fighters 4

Estos son los seis combates que encenderán la noche:

  • The Nino vs Byking

  • Karina García vs Karely Ruiz

  • JH vs Cristorata

  • Milica vs May Osorio

  • Shelao vs Belosmaki

  • Yina Calderón vs La Valdiri

El duelo entre Yina Calderón y La Valdiri es uno de los más esperados, alimentado por su conocida rivalidad en redes sociales.

Stream Fighters se ha convertido en una referencia del entretenimiento digital. Su éxito radica en mezclar deporte, espectáculo y polémica entre creadores de contenido, atrayendo tanto a seguidores del streaming como a fanáticos del boxeo.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Stream Fighters 4: fecha, hora y dónde ver todas las peleas

  2. El correísmo pide respuestas a Reimberg por el operativo en comuna de Quito

  3. Vía en parroquia de Babahoyo tiene más de cinco meses sin alumbrado

  4. En Mocache habrá feria, rodeo montuvio y festival por el Día de la Interculturalidad

  5. En Quito, secuestradores pedían $ 50.000 para liberar a las víctimas

LO MÁS VISTO

  1. Salario básico 2026 en Ecuador: ¿En cuánto subirá?

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Opciones para usuarios de buses de Durán y Daule que no irán al centro de Guayaquil

  4. Ecuador vs. Estados Unidos hoy: cómo ver en vivo el partido de la Tricolor

  5. Bono Incentivo Emprende: estos son los requisitos para postular al beneficio este año

Te recomendamos