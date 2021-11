Antes de que anunciara oficialmente su divorcio del empresario estadounidense Chad Campbell, a la actriz Stephanie Cayo se la vio paseando de la mano por las calles de Málaga con el actor español Maxi Iglesias. Ante eso, los rumores de un posible noviazgo empezaron a crecer, pero ninguno de los dos dijo nada.

Michela Pincay: "No esconderé mi relación pero no quiero hablarla" Leer más

Después, se los vio un par de veces más juntos en clases de actuación, en eventos de los Premio Platino, así como cenando en los mismos lugares con amigos, pero la situación seguía igual, nadie daba declaraciones sobre el tema. La peruana justamente, en la celebración de los premios mencionados anteriormente, ofreció pocas declaraciones a la prensa para evitar tener que responder esas preguntas que involucraban a Maxi.

Luego de pasar una larga temporada en España, Cayo regresó a Lima para dar a conocer Performing Arts, un programa intensivo de arte que creó junto a sus hermanos. Para promocionarlo, conversó con el diario El Comercio de Perú y estos fueron algunos de los titulares que dejó.

El más importante y esperado: su estado sentimental. “¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder”, dijo la actriz para luego añadir que está en una etapa de autoconocimiento y prosperidad.

Salma Hayek llora al recordar cómo se sintió al lucir el traje de superheroína en Eternals Leer más

“Estoy en una etapa de florecimiento. He pasado este año muchas cosas, he aprendido mucho de mí, aprendí a mirarme, a quererme, a ser mi mejor amiga, a disfrutar de mi compañía, de mi tiempo a solas, me he enfocado en mi trabajo”, finalizó.

Adelantó que a principios del próximo año comenzará a grabar una serie y estrenará Mochileros, una película de Netflix grabada en Perú, en la que se conoció y comparte créditos actores con Iglesias.