Han pasado 42 años desde que la primera cinta de Star Wars Episodio IV - Una nueva esperanza se estrenó en cines, sin saber que se convertiría en el más grande movimiento de la cultura popular moderna.

Hay un antes y después en la industria cinematográfica con Star Wars, y también un antes y después en la vida de sus fans. Así nacieron coleccionistas, cinéfilos y expertos en ciencia ficción amateurs. Pero la pasión de un fanático siempre puede llegar más allá, incluso traer a la vida a sus personajes favoritos. Es un poco lo que intenta la Legión 501, el club oficial con presencia en más de 39 países.

En Ecuador, con cerca de 45 miembros entre Quito y Guayaquil, sus integrantes han hecho realidad la fantasía de ser su propio muñeco de acción y coleccionar más de un traje con medidas y proporciones casi idénticas a los de la saga, que hoy miércoles a las 23:59 se despide de sus personajes clásicos cerrando esta última trilogía.

La Legión 501 fue parte de la portada del especial por el estreno de la nueva cinta. FOTO: GERARDO MENOSCAL. EDICIÓN: ADRIÁN PEÑAHERRERA// EXPRESO

Star Wars: El ascenso de Skywalker es el título de la cinta por la cual, una vez más, la Legión 501 de Ecuador se reunió. Una tradición que hacen varias veces al año, pero ninguna es tan especial como la de ver a sus favoritos en la gran pantalla.

Sergio Palma, el integrante fundador en Ecuador, es fan desde los 6 años, esta historia lleva 41 siendo parte de su vida y ahora está “lleno de nostalgia” porque concluye una etapa importante. “Solo se sabe que en un futuro, estos personajes que conocimos desaparecen. Disney quiere una nueva etapa para el público de la nueva generación”.

Esta noche Sergio desfilará junto con sus compañeros en la alfombra roja que tiene preparada Supercines El Dorado. Un ritual de agradecimiento y despedida.

Más de la Legión 501

En Ecuador tienen alrededor de 8 años, y ostentan categoría Garrison, título que se les da cuando superan los 25 miembros.

La Legión 501 es una organización sin fines de lucro que cumple con actividades benéficas.

Son el mayor grupo de fans de Star Wars del mundo en poseer réplicas artesanales de los trajes de los villanos de la saga de Star Wars.

Sergio tiene 12 de ellos, guardados en una habitación de su casa, en maniquíes pensados para cada uno.

Su inversión cree que asciende a los $ 10 mil.

“De Star Wars aprendí a ser ordenado. El hecho de ser coleccionista, de cuidar las cosas desde pequeño... Me enseñó a darle valor a lo que yo tenía. También a entender un poco cómo funciona la política y cómo el poder intenta imponerse”.

Sergio Palma

Sergio Palma, integrante fundador de la Legión 501. Expreso

El Ascenso de Skywalker

Esta última entrega, dirigida por J. J. Abrahams es decisiva y pone un gran peso al cineasta. Él confesó a principios de diciembre que: “nunca he sigo bueno con los finales”, una manera de ser humilde ante el poder y cariño de los seguidores de la historia.

Star Wars no concluye, es el alivio para todos sus fanáticos. Disney Plus, el canal de streaming de la compañía de entretenimiento, estrenó hace pocos más de un mes The Mandalorian, una live-action que continúa con nuevos personajes, el más representativo The Child (Baby Yoda).

Aunque no está claro el presupuesto con el que se filmó esta cinta, no cabe duda que aumentará el récord de la tercera saga con más recaudación de la historia. Junto con lo que ha obtenido con su mercancía (juguetes, camisetas y demás) acumula más de 30 mil millones de dólares.

Joonas Suotamo es Chewbacca, Oscar Isaac es Poe Dameron, Daisy Ridley es Rey y John Boyega es Finn en Star Wars: El ascenso de Skywalker. Lucasfilm