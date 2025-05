Sombreros con estilo: guía para usarlos de día, de noche y según tu tipo de rostro

Este año, el sombrero deja de ser un complemento secundario para convertirse en el centro de todos los looks. De día o de noche, en distintos estilos o colores, este accesorio se reinventa con fuerza y versatilidad, dando el toque justo de personalidad a cualquier outfit. “Cuando usamos sombrero, el punto focal va directamente al rostro. Es una pieza que transmite liderazgo”, dice la asesora de imagen Andrea Astorga, quien asegura que más allá de su función estética, tiene el poder de transformar por completo la energía de un look.

“Los modelos como el bucket hat (estilo pescador) o el clásico de Montecristi (de paja toquilla) se usan generalmente durante el día, sobre todo en tonos claros que aportan frescura”. Y si se trata de eventos nocturnos, el tipo fedora (de tela y ala media a ancha) se posiciona como el favorito, gracias a su estructura firme y acabados elegantes. Eso sí, sea la opción que elijas, el sombrero será el protagonista de tu armario.

Tradición y estilo



La Reina de Guayaquil, Jenniffer Tutivén luce un fresco vestido negro de estilo boho, con un diseño de líneas abstractas que transmiten un toque artístico y moderno. Acentúa su atuendo con un sombrero beige, que destaca por las vibrantes ilustraciones coloridas en la parte interna del ala, aportando un aire divertido y creativo.

Para ella, los sombreros son mucho más que un complemento: “Lo que más me gusta de usarlos es que tienen la capacidad de transformar por completo un look sin necesidad de decir una sola palabra”. Y enfatiza que un sombrero bien elegido no solo realza el estilo, sino que comunica actitud, carácter e incluso una postura ante la vida”. Ella confiesa que esta prenda ha influido en su estilo personal, aportándole un toque de elegancia atemporal y, sobre todo, identidad. “Este accesorio conecta con nuestras raíces culturales (especialmente en Latinoamérica) donde cada región tiene su propio diseño tradicional. Usarlos me hace sentir orgullosa de nuestras expresiones artísticas y de nuestras tradiciones. Un sombrero es una declaración silenciosa de estilo y personalidad”.

Cristina Morrison: elegancia relajada con un sombrero de alma tropical

La multifacética Cristina Morrison (La Baronesa) proyecta carisma y comodidad con un sombrero de ala ancha en tono marfil que enmarca su rostro a la perfección. Este accesorio se convierte en el centro del look, en el que el encaje negro, las transparencias y los maxi aretes combinan en armonía con el pelo suelto y una actitud radiante. Un outfit boho-chic que comunica libertad y autenticidad. Un ejemplo de cómo un buen sombrero puede resaltar el resto del vestuario.

Johann Vera impone tendencia con look western y toque sensual

Con una vibra de vaquero urbano, el cantante y actor Johann Vera le pone ritmo a su look con un sombrero estilo western, el cual se convierte en el protagonista absoluto del outfit. En tono nude y con una cinta trenzada en contraste, este accesorio eleva al instante el look en conjunto con la camiseta translúcida, logrando una mezcla entre sensualidad moderna y comodidad. Un look que transmite autenticidad y con mucha actitud.

Dayanara impone un estilo audaz con denim y destellos plateados

La cantante Dayanara se luce con un jumper de denim que resalta su estilo relajado pero moderno, el cual lo combina con un sombrero rojo, adornado con brillantes detalles plateados. Los accesorios del mismo tono se complementan a la perfección, aportando un aire fresco y chic. Queda claro, el contraste entre el rojo vibrante del sombrero y el denim clásico crea un balance perfecto entre lo audaz y lo atemporal.

Haz que tu sombrero hable por ti: recomendaciones según tu fisionomía

Zendaya, Kim Kardashian y Jasmine Tookes usaron sombreros en la última edición de la Met Gala. Si también quieres lucirlo, Astorga recomienda:

Para rostros redondos, opta por los de copa alta y ala media o ancha, que alargan la cara.

Los rostros alargados lucen bien con los de copa baja y ala media, que equilibran la longitud.

Para rostros cuadrados, los bucket hats o estilos campestres suavizan las líneas.

Si tu rostro es ovalado, cualquier estilo te quedará bien, ¡así que experimenta!

