Sofía Caiche pasa por un embarazo 'accidentado'

La presentadora del programa ‘Al descubierto’ Sofía Caiche pasó en cama el feriado porque desde el sábado 8 de agosto se ha sentido mal, con náuseas.

“Solo tengo ganas de vomitar, no me provoca comer nada, estoy sin apetito. Prácticamente me quedé acostada. Me siento pésimo”, expresa la también actriz que está en la semana 31 de embarazo.

El bebé que espera se mueve mucho en las noches. “Me causa mucho dolor. Ya quiero parir. Creo que desea salir, pero tengo que aguantar como macha a la semana 40”, añade.

El niño (Savash) es fruto de su relación con el búlgaro Tihomir Tihomirov. Tras el parto se ligará las trompas para no tener más hijos.

El martes 4 volvió a la TV como presentadora en 'Al descubierto' con Luis Fernando Anangonó, por el canal VitoTVO.