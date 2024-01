La Sociedad de la Nieve: Netflix prepara un documental sobre la filmación

La película La sociedad de la nieve se una al selecto grupo de filmes que tiene su propio documental de su realización. Este proyecto llevará por nombre Sociedad de la Nieve: ¿Quiénes fuimos en la montaña? El nuevo documental busca recorrer el detrás de escena de la reciente película biográfica del director J.A. Bayona.

Esta película de producción española es uno de los estrenos cinematográficos importantes de Netflix en 2024 y tiene gran esperanza de premios para el transmisor. La película biográfica cuenta la historia del desastre del vuelo de los Andes en Uruguay en 1972 y el material original de la película está adaptado del libro de Pablo Vierci. El ambicioso proyecto se rodó en dos continentes, con localizaciones de rodaje en España, Uruguay, Chile y Argentina, incluido el lugar del accidente en los Andes.

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

es ya una de las diez películas en habla no inglesa más vistas en la historia de Netflix.

En solo diez días.



51 millones de visionados en todo el mundo.



Número 1 en 93 países.#LaSociedadDeLaNieve #SocietyOfTheSnow



Disponible en @Netflix

— JA Bayona (@FilmBayona) January 17, 2024

Tuvo un gran estreno en la plataforma de streaming y está encaminada a convertirse en uno de los títulos más vistos de todos los tiempos. En su primera semana obtuvo más de 22,9 millones de visitas con 55,8 millones de horas de visualización global.

Según la descripción del documental detrás de escena dirigido por Manuel Romo, añadirá profundidad detrás de la filmación mientras se encontraban en exteriores, además de entrevistas personales con el elenco y el equipo de la película, además de palabras del propio Bayona y los supervivientes del accidente en la vida real.

El documental tendrá una duración de 36 minutos. Entre las cintas de Netflix que también contenido especial detrás de escenas se encuentrarn All Quiet on the Western Front, Pinocho de Guillermo del Toro, Our Planet, The Queen’s Gambit, The Power of the Dog, Unorthodox y The Witcher.