Silvia Pinal: Punta Carnero fue uno de los destinos de la diva mexicana

En uno de nuestros primeros viajes a Ciudad de México para estudiar periodismo de espectáculos, el reconocido profesor y crítico de TV Álvaro Cueva llevó al grupo de alumnos de diferentes países al teatro de Silvia Pinal, la estrella mexicana que falleció el jueves 28 de noviembre (el mismo mes y día que murió Chespirito en 2014) a los 93 años, quien además de actriz fue productora, empresaria y política.

Ahí la conocimos. Ya era una mujer grande y se presentaba la obra Adorables enemigas. En ese país acostumbran a reconocer al montaje y a su elenco cuando se cumple un determinado número de funciones o representaciones.

Silvia es considerada una de las más grandes exponentes de la Época de Oro del Cine Mexicano. Protagonizó obras de teatro y películas, además de programas como Mujer, casos de la vida real, y fue iniciadora de la comedia musical en México.

Presumió de haber trabajado con el director español Luis Buñuel. “Yo escogí a Buñuel, no él a mí. Me enamoré de su cine, de su humor negro, de su manera de ser y supe que no descansaría hasta ser dirigida por él y lo logré”, dijo en una entrevista al referirse a su cinta Viridiana, el primer filme mexicano que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el fallecimiento de la actriz, a la que definió como “parte de la memoria cultural de México. Muchas generaciones crecimos admirándola”, escribió en sus redes sociales.

En la capital azteca estuvo hospitalizada desde el 21 de noviembre por una infección urinaria. Este problema, común en personas de su edad, provocó una desestabilización en su salud que afectó su presión arterial y su ritmo cardíaco. Permaneció en coma inducido, debido a que uno de sus pulmones colapsó

En algún momento manifestó su ilusión de contar con la presencia del cantante Luis Miguel y con un acompañamiento de mariachis durante su despedida.

En Ecuador y en otros países se vio la bioserie Silvia Pinal, frente a ti, que presentó Televisa, en la que se contó su historia y fue estelarizada por Itatí Cantoral.

Itatí, quien es la protagonista del montaje Cabaret, aprovechó la función del jueves en la noche para decir: “El teatro de México jamás sería igual sin la presencia de esta gran y única diva, la gran Silvia Pinal. Esta y el resto de las funciones del teatro Insurgentes serán dedicadas para la única e inigualable estrella”. Ambas se hicieron muy amigas.

Su temporada en Ecuador

El crítico de cine Jorge Suárez recuerda que Pinal “no solo visitó Ecuador. Se estableció unos meses en Guayaquil, casada con Enrique Guzmán. Eran socios, con Carlos Espinosa, en una ‘boite’ (salón de fiestas) en la Costa. La ventaja de Silvia era que podía interpretar comedias, dramas y musicales. Tenía un cuerpo precioso y un rostro llamativo. Siempre afable y súper enamorada de Guzmán”.

Afiche de 24 horas de placer. Archivo

El empresario Carlos Xavier Espinosa recuerda que sus padres, Carlos Espinosa Pereira y Cecilia Loor, se hicieron muy amigos de la pareja formada por Silvia y Enrique Guzmán. “En los 60, hubo producciones mexicano-ecuatorianas (a cargo de los productores locales Espinosa y Pablo Ulloa). Algunos actores venían a grabar. Silvia estelarizó 24 horas de placer. Pasó temporadas en Guayaquil y en Punta Carnero. Alquilaron casas y además mi papá, Álex Ripalda y Enrique se asociaron para abrir la discoteca Enrique’s, ubicada en la subida al hotel Punta Carnero. Guzmán grabó entre 1965 y 1971 (8 cintas)”.

Mientras que el cantante ecuatoriano Egberto García cuenta que Silvia Pinal y Enrique Guzmán vivieron en Urdesa. "Mi difunto papá (Egberto) les prestó su avioneta para la película Caín, Abel y el otro. Él era ‘pana’ de ellos. Lo invitaban a sus tertulias, ya que tocaba el clarinete y saxofón. Además era piloto de aviación. Lo llevaba a Enrique a Salinas en su avioneta de la compañía Aerotur”.

Añade que él la conoció cuando viajó a México en 2012. “Fui al ANDA, el gremio mexicano de actores del cual ella era la presidenta en esa época, y todavía estaba activa. Pude saludarla cuando iba a subirse a su carro. Me dejaron acercarme porque estaba con mi amigo difunto Gualberto Castro y su mánager. Recordó a mi papá”.

Guzmán, la maltrataba

Durante su matrimonio con Enrique Guzmán se especuló que él la maltrataba e incluso que la engañaba. En 1976, después de casi 10 años juntos, la actriz tomó la decisión de separarse. En 2015 ella escribió un libro titulado Esta soy yo, en el cual contó algunos episodios de su vida y relató la tormentosa relación que tuvo con Guzmán. También aseguró que en diversas ocasiones fue víctima de violencia física. Ante estas acusaciones, el cantante negó todo. Sin embargo, en 2018 aceptó que la golpeó.

Mujer, casos de la vida real

Los mexicanos, como los ecuatorianos y público de otros países, hemos visto Mujer, casos de la vida real Todavía lo exhibe el Canal de las Estrellas en diferentes horarios. En este espacio, Silvia Pinal fue productora y presentadora, y se encargaba de narrar las historias de mujeres que le hacían llegar sus dramáticos relatos a través de cartas.

Marcó un antes y un después en la televisión mexicana, pues su formato, en el que Silvia Pinal presentaba el caso antes de cada episodio, en los que se escenificaban historias reales actuadas por diversos famosos, era algo que no se había visto antes.

La idea nació luego del terremoto que azotó Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, con el objetivo principal de ayudar a las víctimas a encontrar a sus familiares perdidos.

Sin embargo, el formato se conservó y creció al comenzar a contar todo tipo de historias. La idea original se fue transformando hasta convertirse en un espacio de denuncia contra la violencia de género. Todos los casos eran reales.

Duró 21 años al aire. El piloto se lanzó en 1986 y permaneció vigente hasta 2007. Fue el sello característico de Pinal, quien hasta llegó a convertirse en meme por la frase “Acompáñenme a ver esta historia”, con la que daba paso al inicio de los episodios. Muchas famosas participaron.

Con El Tigre, el dueño de Televisa. Archivo

El Tigre, un amor imposible

Silvia Pinal y Emilio Azcárraga Milmo (dueño de Televisa) vivieron un romance durante los años sesenta. En ese entonces, ella era una estrella consolidada, mientras que él era uno de los empresarios más influyentes y poderosos del país.

Los planes de matrimonio nunca se concretaron debido a la desaprobación de la familia de Azcárraga. Siendo una mujer divorciada y madre, no encajaba en los estándares que ellos consideraban adecuados para la imagen del heredero. Además su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, ya había organizado un matrimonio con Nadine Jean, una joven de origen francés, decisión que terminó por romper la relación. Pinal siempre recordó al Tigre como un compañero atento y protector.

