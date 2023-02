El nuevo bebé que la periodista Silvana Torres (33) traerá al mundo la primera quincena de este agosto le está dando guerra. "El embarazo va terrible" asegura la presentadora de farándula del programa De casa en casa.

Con 12 Semanas de embarazo "las náuseas no han parado, tengo anemia y estoy tratando de subir los glóbulos rojos. Me sorprende porque con Lucas no me pasó nada. Con este bebé me place estar en la cama, todos los fines de semana me he quedado en casa".

La Veneno ha perdido 6 libras, come muy poco. Su deseo es que el bebé, cuyo género aún se desconoce, nazca pronto. Lo importante, dice, "es que venga sano". De lo que sí está segura es de que de ser niño, se llamará Hugo Santamaría, como su suegro, quien falleció el año pasado. Y si es niña, Frida, nombre que siempre le gustó.

Su segmento de farándula en De casa en casa, lleva ese sello picante que siempre la ha caracterizado. La producción no quiere que pierda su esencia venenosa.