Silvana sobre su cáncer: "No sé si volveré a cantar, mi voz aún no regresa"

La cantante ecuatoriana Silvana, de 66 años, enfrentó críticas en redes sociales tras compartir un mensaje en Instagram invitando a sus seguidores a ver el video de su nueva canción, ‘Por un momento’. Comentarios sobre su apariencia, marcadamente más delgada, no tardaron en aparecer, algunos incluso cuestionando su identidad.

Diagnosticada a inicios de 2024 con carcinoma medular de tiroides, la artista ha atravesado un intenso tratamiento que incluyó 33 sesiones de radioterapia y dos cirugías para extirpar ganglios linfáticos. Estas intervenciones han afectado su cuello, provocando rigidez progresiva, además de dañar su garganta, lo que le dificulta respirar, tragar y, lo más doloroso para ella, cantar.

“Estoy flaca, eso es todo”

Silvana reveló que su peso actual es de 111 libras, considerablemente menos que las 147 que solía tener antes de su primera operación. “Estoy muy delgada y me siento débil. Trato de comer porque quiero recuperar peso y mejorar mi garganta. Algunos días amanezco bien, otros no. Se me dificulta respirar”, expresó la cantante, quien en su momento fue declarada la mujer más deseada del Ecuador.

Sobre los comentarios en redes que critican su imagen, Silvana se mostró tajante: “Hay gente que dice que estoy diferente, que no me reconoce. Estoy flaca, eso es todo. Saben que estoy mal, pero no les hago caso. Son 50 años de recibir críticas, pero claro que me molesta. Creo que alguien me tiene coraje”.

Rehabilitación y tratamientos

A pesar de los esfuerzos por rehabilitarse y los tratamientos a los que se somete diariamente para recuperar la movilidad en su garganta, la artista confiesa que los avances son limitados.

Hubiese preferido que Dios me lleve antes de haber pasado por esto, porque vivir así es un tormento". Silvana Cantante ecuatoriana

“La garganta se me cierra, no respiro bien. Es terrible. Hubiese preferido que Dios me lleve antes de haber pasado por esto, porque vivir así es un tormento. Tengo fe y esperanza, pero a veces decaigo”, lamentó.

Lo que más le duele es la incertidumbre sobre su futuro en la música. “No sé si volveré a cantar. La voz todavía no me sale, y es mi instrumento de trabajo. Eso me fregó la vida”, confesó conmovida.

Su legado musical

Desde los cinco años, Silvana sintió la música como parte de su ser. Profesionalmente lleva medio siglo en los escenarios y su trayectoria está inmortalizada en el Museo de la Música.

No sé si volveré a cantar. La voz todavía no me sale, y es mi instrumento de trabajo. Eso me fregó la vida" Silvana Cantante ecuatoriana

“Cantar es mi vida. En casa, mientras me bañaba o cocinaba, siempre cantaba. Decía que lo haría hasta que Dios lo quisiera. Tenía fuerzas para seguir en el escenario”, recordó con nostalgia.

Consciente de los riesgos que implicaba su tratamiento, Silvana decidió grabar dos temas inéditos antes de iniciar la radioterapia. El primero, ‘Estás matando mi amor’, fue lanzado el 6 de septiembre de 2024. El segundo, ‘Por un momento’, se grabó pocos días después de las radioterapias y su video se estrenó este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

