Silvana se preocupa por su voz tras confirmarse que afronta un cáncer de tiroides

En 2023, la cantante Silvana tuvo la primera alerta, cuando le apareció un nódulo en la garganta. Para entonces una punción en dicha masa descartó que sea algo maligno, eso hasta hace unos meses que una nueva prueba dejó al descubierto que se trataba de un cáncer de tiroides, enfermedad que la artista confiesa está afrontando con positivismo y pidiendo a Dios que no le llegue a afectar su voz, que es su herramienta de trabajo.

Antes se dijo que no era cáncer. ¿Qué pasó?

Hace un año y medio me hicieron una punción cuando me salió el nódulo en la garganta, pero dio negativo, a pesar de eso, el doctor me dijo que debería operarme porque eso estaba muy raro, pero no me operé. Dejé pasar el tiempo. Hace cinco meses me hice un nuevo eco y el endocrinólogo me dijo que, por la forma muy fea del nódulo, existía la sospecha de que fuera cáncer.

Y se lo confirmó...

Sí, y el doctor me dijo que estaba en un grado 4, por lo que hace dos meses mis hijos y mi familia me apoyaron para hacerme la operación y resultó que sí era cáncer.

¿En qué consistió la operación?

Se me retiró totalmente la tiroides y me sacaron 13 ganglios, de esos uno tenía metástasis, se le hizo la biopsia y se supo que era un cáncer agresivo. Es un carcinoma medular de tiroides, es el penúltimo más grave, después de ese viene el peor. Las cosas no están muy bien.

¿La operación no le afectó la voz? Se escucha igual.

He bajado medio tono, las canciones en su totalidad he tenido que bajarles hasta un tono para poder llegar a las notas más altas. Incluso dos semanas después de la operación canté, porque tenía un compromiso adquirido.

¿Qué más sigue?

Tras la operación empecé a ir a Solca, con la oncóloga, el endocrinólogo y la nutricionista. Me han hecho exámenes, eco de todas las partes blandas y en el seno izquierdo, del mismo lado donde me retiraron todos los ganglios, me salió que tengo un ganglio inflamado y he sentido un poquito de dolor. Todavía no se sabe si se me corrió el cáncer para allá, por eso este lunes 22 de enero, me van a hacer un test can con el que se analizará todo el cuerpo y se sabrá mejor.

¿Se hará quimioterapia u otro tratamiento?

Para este cáncer se tienen que dar radioterapias, las iba a empezar a finales de enero, pero tengo que viajar a Nueva York a cumplir con unos contratos. Viajo el 8 de febrero, regreso el 23 y a finales del mes empiezo.

¿Cómo está llevando esta enfermedad?

Estoy preparándome, porque sé que no es nada fácil lo que se viene. Estoy con mucha fe, con positivismo. Yo ya viví esto con mi hermano hace 7 años y recuerdo que le pedía a Dios que me lleve a mí y no a él. Traté por todos los medios que mi hermano se salve, pero no se pudo. Ahí entendí que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios dispone.

¿Está tranquila?

Tengo una tranquilidad increíble, tengo paz, hay momentos que declino porque soy humana, pero sigo en la lucha con fe, pidiendo a Dios que me dé fuerza hasta volver a estar sana completamente. Vienen las radioterapias y no sé cuándo vuelva a retomar los escenarios, por eso le pido a Dios que no se afecte mi voz y que pueda seguir cantando algunos años más.

